Desde hace tres, los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga incluyen entre su programación una atractiva cita musical, bajo el nombre de UMA POPS!, que trata de reunir cuatro de las propuestas más interesantes del pop nacional. Este año, tras el parón por el Covid-19, el evento musical regresa con cuatro atractivos conciertos en un entorno único: el Castillo de Gibralfaro, este viernes, 15 de julio, a partir de las 20.00 horas. El festival musical servirá para poner colofón a la vigésima edición de los Cursos de Verano 2022. El cartel de la noche reúne a Javiera Mena (23.15 horas), Kokoshca (22.10), Doble Pletina (21.00) y Living Camboya (20.15).

Las entradas al concierto son gratuitas, pero las invitaciones se agotaron a los pocos días de ofertarse. No obstante, la organización del festival recomienda no demorarse en la entrada, y debido a "que hay una alta demanda de personas que se han quedado sin invitación, vamos a permitir el acceso totalmente libre al recinto a partir de las 21.30 horas, de manera que si el aforo no está completo para entonces esas personas puedan asistir a los conciertos. Esto significa que hasta las 21.30 tienes garantizado el acceso con entrada de Eventbrite, pero desde ese momento la entrada al recinto se hará por orden de llegada hasta que esté el aforo completo. Si finalmente no puedes acudir y no tienes", aseguran.

Y si tienes invitación y no puedes ir, la organización ha facilitado el correo comunicacion@fguma.es "para que podamos asignar esa entrada a una de las personas que tenemos en lista de espera", ruegan los organizadores. Otra de las dudas más cuestionadas son los niños, el festival permitirá el acceso sin entrada a todos los menores de 11 años.

El cartel

Javiera Mena

Javiera Mena, actual icono del electro pop – queer es una artista nominada al Latin Grammy conocida entre otros por sus muchos éxitos como ‘Espada’, ‘Otra Era’, ‘Luz de Piedra de Luna’ y ‘Dentro de Ti’ . Desde su debut, ha grabado cinco álbumes entendidos por la prensa y por los especialistas como joyas imprescindibles del electro pop: Esquemas Juveniles (2006), Mena (2010), Primeras Composiciones (2013), Otra Era (2014) y Espejo (2018). Durante 2020 e inicios de 2021 ha dado a conocer los sencillos ‘Flashback’, ‘Corazón Astral’ y ‘Dos’, los cuales serán parte de su próximo EP ‘Entusiasmo’ que verá la luz a finales de Mayo. ‘Entusiasmo’ forma parte del próximo álbum que se partirá en dos (2) EPs. Esta primera entrega será un trabajo en el que su hilo conductor es la pasión, las ganas; ese impulso hacia una acción o una persona. Será un compendio de 5 canciones en el cual Javiera comparte el diario de sus emociones y sentires a lo largo del último año.

Kokoshca

Kokoshca son muy listos, son parapsicólogos y miran hacia el salvaje este cuando todos los demás miran al oeste. Kokoshca son unos borrachos, como todo este país que se retrata él sólo, día a día, pero que preferimos mirar en el retrato que pintan los pamplonicas: retorcido, absurdo, goyesco, español.

Son salvajes, sí. Y bicéfalos, como el perro de Demikhov, porque también saben hacer baladas abolladas donde se derrama gota a gota el dulce néctar del pistilo de una planta carnívora, dispuesta a devorar influencias siempre irreprochables. Su descaro sólo se equipara a su inaudito don para componer himnos de última fila de un autobús que conducen por turnos Martin Rev, Jonathan Richman, Evaristo y Lou Reed.

Y sobre todo, Kokoshca transmiten la certeza de que no van a entregar nunca material mediocre, que su futuro siempre será interesante, valiente y, sobre todo, peligroso.

Doble Pletina

Doble Pletina son el quinteto barcelonés que se empezó a fraguar en el verano de 2010, gracias al arte y al ensayo que Laura y Marc empeñaron en esta causa. Una tarea que les ha convertido desde su inicio en unos miniaturistas que facturan canciones pop entorno a los 2 o 3 minutos, en las que se mezcla cualquier registro de eso que llamamos ‘música popular’: desde Phil Spector a Stephin Merritt pasando por el cuplé o la canción tradicional. Composiciones tan redondas que, sin pretenderlo, se convierten en himnos de lo cotidiano. Como han vuelto a demostrar en ‘Algo estacional EP’, su más reciente disco.

Living Camboya

Living Camboya, Banda natural de Málaga, propone canciones directas, enérgicas y cargadas de melodía. Sin miedo al filtro musical, Living Camboya tiene un estilo que se mueve desde el indie, el Funk y el Rock alternativo, adentrándose en diferentes voces y texturas en función de las sensaciones de cada canción. Con este ideario compusieron y produjeron el primer EP, que vio la luz durante 2020.