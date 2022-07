«Los tres minutos antes de empezar, al escuchar el bullicio del público, son maravillosos»

El II Festival de Teatro y Musicales de Benalmádena, Summer Nights, acogió el pasado 14 y 15 de julio ‘La Llamada’, la exitosa comedia musical de Javier Calvo y Javier Ambrosi. El próximo 26 y 27 de agosto, Clara Alvarado volverá a Málaga para interpretar a María, la joven del campamento cristiano que ve a Dios cantando Whitney Houston.

¿Cómo le llegó el papel?

Yo ya estuve en ‘La Llamada’ en 2016, después de que Javi Calvo y Ambrosi me contactase por Facebook, pero fue algo puntual. La segunda vez fue gracias a que mi amiga Erika Bleda hace milagros. Le confesé lo mucho que me gustaría volver a hacer ‘La Llamada’ y cuando volvió a estar en cartelera me llamó el productor, con quien había hablado, para decirme que los Javis estarían encantados de volver a contar conmigo como Maria Casado.

¿Qué mensaje se esconde detrás de ‘La Llamada’?

Hay muchos mensajes, pero el principal es que seas quien quieras ser y ames libremente a quien tú quieras. La verdad y la autenticidad deberían primar por encima de todo.

¿Cuál ha sido el papel que más le ha marcado?

Es complicado, porque he hecho papeles muy diferentes. Pero, justamente, el personaje de María Casado ha sido muy importante, porque me lo he encontrado en dos etapas diferentes de mi vida donde lo he encarado desde puntos de vista muy distintos. Aunque también el personaje de Ariadna de ‘La Casa de Papel’, porque jamás pensé que acabaría teniendo esa repercusión. Y aunque era un personaje muy pequeñito, tenía mucho trabajo detrás de creación del personaje, ya que, como no tenía grandes textos, tenía que expresar muchísimo con la mirada y con el cuerpo. Fue un gran reto interpretar a Ariadna y más con Pedro Alonso al lado haciendo de Berlín.

Durante la cuarentena, anunció a través de sus redes sociales que iba a trabajar como enfermera ¿cómo fue el tomar esa decisión de dejar de actuar para ejercer, encima por primera vez, de enfermera?

Cuando tuvimos que quedarnos en casa tampoco se podía actuar y, al pensar que hacer con mi vida durante ese tiempo, consideré que la mejor manera de aportar era retomar mi carrera, que no mi profesión, porque nunca llegué a ejercer. Así que, con mucha incertidumbre y miedo porque, siendo sinceros, no tenía ni idea, me lancé tras dos días de reflexión personal en soledad. Fue como entrar en la guerra y, aunque durante una semana no sabía ni por dónde me venía el aire, pronto me puse al día gracias a mis compañeros de planta. Además fue muy bien recibido por todo el mundo, especialmente mi familia que, como sanitarios, se sintieron muy orgullosos.

¿Cómo es compaginar la vida de enfermera, actriz y cantante?

No lo sé. Tengo días que lo hago muy bien y otros muy mal. Pero creo que con organización, previsión y marcando límites, tanto profesionales como personales, se puede conseguir lo que se quiera.

¿A largo plazo se ve más como enfermera o como actriz?

A mi me encantaría dedicarme toda mi vida a la artes escénicas, incluida la música. Ojalá siga haciendo teatro con 40 años y dando conciertos. Pero también es cierto que si termino trabajando de enfermera en cualquier hospital, creo que seré igualmente feliz.

¿Qué es lo que más disfrutas de la actuación?

Los tres minutos antes de empezar mientras escuchas el bullicio del público son maravillosos. En ese momento intento siempre dar gracias, porque, aunque nos quejamos mucho, yo la primera, recuerdo que soy una afortunada que está a punto de salir a cantar o actuar ante gente que ha venido solo a vernos.

¿Cómo nació su grupo musical ‘Biuti Bambú’?

Nació impulsado por nuestros amigos que nos escucharon cantar juntas en un concierto de versiones y nos insistieron en lo bien que encajaban nuestras voces. A mi ya se me había pasado por la cabeza y me invitaron incluso a sacar algo sola como cantante, pero no lo veía. Sin embargo, con Ichi sí lo ví. Así que nos lanzamos. Y, como en ‘La Llamada’, tenemos un grupo de música que ya no se llama ‘Suma Latina’ sino ‘Biuti Bambú’. Ahora mismo estamos grabando el disco que saldrá en noviembre.