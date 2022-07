«Antes temía a la crítica, ahora si no me critican, pienso que no estoy haciendo algo bien»

Cercana, trabajadora y sensata. Así es Miriam Sae, una joven de 22 años que comenzó a bailar antes que a andar. En 2019 sacó su primer álbum, ‘Robotizados’, un claro mensaje a los jóvenes de su generación sobre los peligros de las redes sociales y la necesidad de reivindicar la figura de la mujer. Hoy busca remover de nuevo conciencias con su nuevo single, ‘Demasiado para ti’.

¿Cuándo empezaste a cantar?

Empecé a bailar con 3 años. Y mi madre, Sara Sae, que también es cantante, fue la que me empujó para que cantase porque era realmente lo que a mí me apasionaba. Me puso como corista, luego como segunda vocal, hasta que a los 16 salí como solista, lo cual fue un paso muy importante teniendo en cuenta mi timidez.

¿Cómo logra una persona tímida subirse a un escenario ante cientos de personas?

Es complicado, pero solo puedes lograrlo enfrentándote a la timidez. Me di cuenta que para poder cantar, hacer espectáculos y cumplir todos mis sueños, era necesario decirle adiós a la timidez. Y, poco a poco, lo fui superando. Saqué mi primer disco, ‘Robotizados’ en 2019, y he actuado en Marruecos, España, Italia... quién me lo iba a decir.

¿Hay alguno que recuerde con especial cariño?

El de México me gustó muchísimo porque la gente se volcó totalmente, se notaba que había otra cultura y ambiente. Además, nunca había hecho un espectáculo tan grande en España como el que hice en México.

¿Qué consejo de su madre se le ha quedado grabado a fuego?

Que nunca deje de ser yo. Que siempre luche por lo que quiero y que nadie me haga cambiar mis ideales. No debo ponerme ninguna máscara. Y, a día de hoy, sigo siendo yo en mi totalidad.

¿Y cuánto hay de su experiencia personal en su nuevo single ‘Demasiado para ti’?

Como en todas las canciones que hago está basado en experiencias personales mías, porque siento que es la única manera de escribir canciones. Al hacer una canción, plasmas tus sentimientos en un papel para luego expresarlos en un escenario. Cuando canto canciones de otra persona me cuesta un poco más porque una voz me dice que realmente no es algo que haya sentido yo.

¿Y con qué mensaje le gustaría que se quedase la gente al escuchar su canción?

Con el del empoderamiento personal que es el que trato de transmitir. El no dejarse llevar por las personas tóxicas y saber lo mucho que valemos. ¿Para qué vas a tener en tu vida a una persona que te frene y que te invalide a tí y a todo lo que hagas? Está claro que eres ‘demasiado para esa persona’.

¿Crees que están aumentando las relaciones tóxicas entre los jóvenes?

Sí. Veo cómo intentan ponerse máscaras y encajar siempre en los sitios. No dejan espacio para ser ellos mismos y me da pena, porque cada persona tiene mucho que dar. Intentar ser una persona que no eres es perder la vida.

¿Influyen en ello las redes sociales?

Sin duda, porque al final no te están dejando ver a personas reales. Cuando estás mal pero ves que todo el mundo está feliz, piensas que eres tú que no encajas. Y ahí es cuando empiezan las depresiones y el cuestionarse a uno mismo.

¿Te da miedo la crítica?

Sí, sobre todo cuando era más jovencita, pero a medida que me han ido criticando, me he ido acostumbrando y dado cuenta de que también te hace crecer. Que te digan algo malo de tu trabajo va a hacer que, al menos, hablen de ti. Ahora, si no me critican, pienso que no estoy haciendo algo bien.

¿Dónde te gustaría verte dentro de cinco años?

Trabajando de lo que me gusta. Cantando. Da igual donde, pero cantando. Y también sintiéndome realizada y ver que tantos años de trabajo, desde que era una ‘renacuaja’, han servido para que el mundo sepa quién soy.

¿Qué es lo que le apasiona cantar?

Los sentimientos. Cada acorde, palabra o canción es un sentimiento. Y como soy una persona muy sensible, me encanta poder experimentar lo que quiere transmitir cada persona y ser capaz de sentirme feliz, alegre, triste... de todas las maneras posibles. Y, por supuesto, está la magia de componer y escribir canciones. En su conjunto me parece un mundo maravilloso.

¿Cuánto de tu madre hay en la artista que hay en ti?

Ojalá pudiera tener el 100% de mi madre, porque es una artista muy trabajadora que va con el corazón a todas partes. Es una luchadora que ha sufrido mucho, como todos los artistas, especialmente los independientes. Es mi ejemplo a seguir. Cuando la veo, intento tener todos los sentidos puestos en ella, porque es mi referente y todo lo que hace me parece espectacular.