«Lo malo de la edad es que te das cuenta de la velocidad a la que sucede todo»

Una de las canciones inéditas del recopilatorio que presenta dice que «vivimos solo una vez», pero usted parece haber tenido muchas vidas. ¿Lo siente así?

En una vida pueden ocurrir muchas cosas, pero es solo una. Por eso creo que hay que vivirla intensamente, ya que se va en un suspiro. Puede que la edad tenga algo bueno, aunque lo malo es que te das cuenta de la velocidad a la que sucede todo. Supongo que de ahí nace la necesidad de querer aprovechar cada uno de los momentos. Esa sensación se hace muy, muy real, está muy presente, y por este motivo me surgió la canción.

Dice que tras la gira se toma un descanso indefinido y otros grandes del pop rock español, como Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, anuncian su retirada. ¿Se ve como el último mohicano de una época?

En absoluto. De mi generación todavía hay mucha gente buena que continúa y los jóvenes vienen pegando muy fuerte. Tengo una gran admiración por Serrat y Ríos y he aprendido muchísimo de ellos, pero les encanta decir que se van a retirar y estoy seguro de que luego no será así porque les gusta más el escenario que a un tonto un lápiz, como es normal. Tendríamos que aprender de los Stones, con 80 años dando botes en sus conciertos, y morir con las botas puestas en el escenario.

En alguna ocasión ha dicho que le gustaría colaborar con C. Tangana.

Me parecería muy interesante, con él u otros que están abriendo puertas a nuevos sonidos, a un nuevo lenguaje que conocen y podrían hacer entender a los de una generación como la mía. Es una estupidez rechazar los estilos musicales en su totalidad, como cuando se dice «el reguetón es una mierda». Seguramente hay discos que son una mierda y otros que son obras maestras, como el último de Rosalía, Motomami, que me parece una moderna obra maestra. Lo que ocurre es que son lenguajes que muchos no comprendemos, ya que no los hemos mamado desde niños, a diferencia del pop o el rock en mi caso. Hay que hacer un esfuerzo por entenderlos.