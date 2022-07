Tras casi 20 años sin pisar escenarios españoles, Christina Aguilera reinó en la noche del Starlite Festival demostrando que, aunque su carrera musical ya no se encuentra en su mejor momento, sigue siendo una auténtica diva de la provocación dotada del más potente y expresivo chorro de voz de su generación.

Ya no es la chica que escandalizó con el videoclip de Dirrty, ni falta que le hace. Aguilera guía ahora sus pasos a partir de dos coordenadas: el empoderamiento femenino, una tendencia que ella misma contribuyó a cimentar hace décadas con bastantes temas y decisiones creativas, y el homenaje a sus raíces latinas, dejándose acompañar por Ozuna, Nathy Peluso, Nicki Nicole o Becky G en su más reciente disco, La fuerza.

Christina, eso sí, supo reconocer que los mejores temas de su discografía pertenecen a otras etapas, por lo que diseñó un concierto con un repertorio plagado de grandes éxitos, desde sus orígenes con Genie In A Bottle, puntos álgidos como Ain’t No Other Man, Beautiful o Fighter y apenas una tríada de cortes de su último álbum.

Christina Aguilera ya no es la acróbata de su propia garganta, en constantes e interminables melismas. Sus coristas ejercen un papel vocal más que fundamental en algunos momentos, más allá del apoyo; además, son perceptibles bastantes bases pregrabadas, distorsionando un tanto la experiencia live. Peccata minuta, eso sí, para los fans de la Aguilera, que se conformaban con volver a ver a su diva, cantando sus mejores temas y ofreciendo un espectáculo de color, sensualidad y garra femenina.