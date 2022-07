Pilar Salmerón y el sueño de ser cantante

Empezó a escribir canciones con 10 años. Entonces eran historias inventadas, hoy son el diario donde deja impresas las vivencias y momentos especiales que quiere recordar. «Muchas veces, cuando mis amigos me preguntan cómo estoy, les digo directamente que escuchen una de mis canciones», confesó entre risas la joven malagueña de Parque Clavero.

Su familia le inculcó la pasión por la música desde muy pequeña. Cuatro hermanos y los cuatro tocan la batería, el bajo, el piano y la guitarra, por la que tiene especial debilidad Pilar. Todo de manera autodidacta y sin conservatorio de por medio. «Mis padres, de hecho, se conocieron gracias a la música. Él tocaba en la tuna y mi madre hacía musicales mientras estudiaba en Granada», rememoró Pilar.

En sus palabras se aprecia el papel especial que ocupa la música en la familia Salmerón. «Mi padre viajaba mucho y, cada vez que pasaba por un país un poco diferente, nos traía un instrumento típico de allí». Aunque no es capaz de recordar ninguno de los extraños nombres de los instrumentos, sí que recuerda cómo los cuatro hermanos empezaron a cantar juntos de pequeños.

La calle fue su primer escenario; en concreto, a los pies de la Alcazaba y con el Teatro Romano de fondo en la calle Alcazabilla. «Yo pensaba que no iba a tener la oportunidad de trabajar de esto porque, al ser amateur y no haber estudiado Música, imaginaba que siempre preferirían contratar a gente con formación antes que a mí». Sin embargo, decidió que la calle sería su examen al mundo de la música. Una prueba para ver si realmente valía para este arte y que acabó en Sobresaliente.

«Así que decidí lanzarme a cantar a la calle yo sola. Era el escenario perfecto porque nadie me tenía que contratar. Y lo hice sin pensar, porque si no no lo habría hecho por lo tímida que soy». Fue justamente su timidez la que hizo que las primeras veces que cantó lo hiciese de manera anónima, sin poner siquiera un cartel con su nombre. Poco a poco, gracias al calor de la gente, que se paraba cada vez más, y a las colaboraciones que le empezaron a proponer otros cantantes y baterías callejeros, se animó a mostrar a Pilar Salmerón al completo. «Ahí fue cuando me dije que a lo mejor sí se podía trabajar de esto», recuerda.

«Lo mejor de tocar en la calle es que todo es nuevo. La mayoría de personas que pasan no te conocen y te están escuchando por primera vez», explica la joven con ilusión. Y añade: «El ver de repente a alguien que te sigue el ritmo, te graba o se acerca a decirte algo, te llena de orgullo porque te das cuenta de que es por una cosa que has hecho tú».

Aunque aún no ha tocado en grandes escenarios, sí que ha comenzado sus andadas ante el público. Se ha estrenado ya en varios chiringuitos de la capital, en la presentación de fiestas del distrito de Málaga Este y, hace apenas una semana, tuvo un bolo en La Cúpula Lounge de Benalmádena, donde cantó más de 25 canciones «Fue la primera vez que he tenido la sensación de estar dando un show», explicó la cantante.

Sin embargo, aunque tocar en el Wizink Center de Madrid sería un sueño para ella, aseguró que no siente la necesidad de tocar en un sitio tan grande. «Simplemente quiero dar conciertos y que la gente venga a verme porque va a actuar Pilar Salmerón, no porque vayan a cenar. Eso sería para mí el éxito».

Para Pilar Salmerón, lo de que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana cobró sentido en el año 2018, en el que, gracias a que se equivocó de carrera y decidió abandonarla, pudo tomarse un año sabático y dedicarle «mucho más tiempo a la música, a aprender a tocar bien la guitarra y a pulirme». Ese mismo año, sacó su primer single oficial y original: Quiéreme bien, una canción para el Día de la Mujer que cantó en directo en la Cadena SER. En estos momentos, está estudiando Diseño Gráfico en EADE y tiene claro que su prioridad es acabar la carrera, aunque en verano «se permite fantasear un poco más».

La joven de 23 años se halla aún en la búsqueda de su sonido y escuchando a artistas muy diversos, para ir forjando su propio estilo. Entre sus metas a corto plazo se encuentran el sacar varios videoclips profesionales, los cuales no tardarán en llegar pues ya están preparando uno para el nuevo tema que ha grabado con Denger, un rapero de El Palo.

«Me encantaría que cuando la gente escuchase mis canciones se sintiesen identificados y tuvieran la sensación de que estoy hablando de su vida». Pilar define la música como una vía de escape que le permite fluir. En sus palabras se trasluce la pasión por este arte que, según la propia artista, le permite analizarse a sí misma y conocerse mejor.