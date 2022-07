El acústico electrizante de Miguel Ríos, en La Malagueta

Se supone que Miguel Ríos, a estas alturas de su vida y su carrera, iba a estar retirado. De hecho, durante un tiempo se apartó de los escenarios y los estudios de grabación, hasta que muchos amigos empezaron a llamarlo para colaborar en sus proyectos y se cruzó en su camino The Black Betty Trío. Y todo volvió a empezar.

El granadino regresó a la carretera y ahí sigue recorriéndola. Anoche su eterno viaje musical le llevó a la Plaza de Toros de La Malagueta, en la que ofreció un concierto de presentación de su más reciente álbum, Un largo tiempo.

«Soy un resiliente. Mi deseo de permanecer en escena me obligó a buscar una versatilidad que no sabía que tenía. He tenido cintura para transitar por muchos formatos para experimentar como sonaba mis éxitos con esos arreglos», comentó Ríos a este periódico en una reciente entrevista.

Su nueva aventura es el primer acústico de su carrera, formato íntimo pero apasionado con el que ha creado un nuevo repertorio y también interpretado muchas de sus canciones míticas. Se nota que el cantante granadino se siente especialmente orgulloso de esta formación «tan acústica como electrizante»: «Llevamos ya muchos bolos y siempre dejamos al público en pie».

Anoche, no fue una excepción. Todos los malagueños y malagueñas que se acercaron al coso de Reding acabaron preguntándose: «¿Pero cuántas vidas tiene el gato Miguel Ríos?».