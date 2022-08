«No hacemos la música que más funciona en streaming»

Todo está yendo muy rápido. ¿Cómo lo digieren, Antonio? ¿Cuánto ha cambiado la banda en estos dos años?

Con mucho trabajo... Y sí, la banda ha crecido: ahora es un gran equipo de mucha más gente que la que se ve en el escenario y sin la que ya no se entiende Arde Bogotá. Digamos que la cosa se ha profesionalizado, obteniendo más medios, pero, también, más responsabilidad.

Han publicado su primer álbum con una multinacional. ¿Esto qué supone para la banda?

Esencialmente, medios y conocimiento. Medios que vienen del músculo de una empresa como Sony y el conocimiento que aportan profesionales con mucha experiencia que saben aconsejarte y guiarte.

¿Sienten que han llegado en el momento preciso, que las canciones de La noche eran esperadas por el gran público? ¿Ha sido casualidad?

Las canciones eran la música que queríamos hacer, sin más. Intentamos componer temas que nos gustaría oír; ese es el único mantra. Así que si a la gente le encajan quizá sea simplemente porque compartimos gustos musicales con ellos, y eso está muy bien.

Los Arctic Monkeys evolucionaron mucho: partieron de una energía muy bruta hasta llegar a una música más sofisticada. ¿Se ven un poco en esa dirección?

Ojalá. Lo cierto es que la nueva música de Arde Bogotá suena muy a Arde Bogotá (o así lo sentimos nosotros), pero eso ya lo hablaremos en unos meses...

¿Cuándo podremos escuchar material nuevo? ¿En qué punto se encuentra la grabación del segundo disco de Arde Bogotá?

Estamos componiendo y entraremos a grabar dentro de no mucho, así que pronto podremos daros noticias.

Qué temas ocuparán el nuevo disco? ¿De dónde surgen? ¿De qué estado emocional y anímico salen? ¿Hay cambio sónico?

Estamos trabajando sobre los problemas que nos rodean ahora. La vida fuera de casa, echar de menos ciertas cosas, el estrés..., pero también la libertad de hacer lo que quieres.

¿En vuestro nuevo disco saldrá el sol, se hará de día, o seguís enganchados a la noche?

En algún momento se tiene que acabar la noche; eso está claro. Ya descubriremos cuándo...

¿Supone algún quebradero de cabeza el querer superar las expectativas creadas tras el éxito de La noche?

El quebradero es más el hecho de avanzar, en general; de ser capaces de crear algo nuevo y llegar a nuevos destinos. Es complicado, pero apasionante.

Hacer una gira y un disco a la vez... ¿cómo se lleva?

Está siendo difícil. Implica trabajar los siete días de todas las semanas del año, y no precisamente en algo mecánico o repetitivo, sino en algo creativo y artístico, lo cual implica ponerle sustancia equis a lo que haces..., y no siempre hay sustancia equis. Pero, como una vez me dijo un amigo, es mil veces mejor que lo que hacíamos antes.

¿Ven dificultades en estos tiempos para haceros escuchar con una propuesta que, para gran parte de las nuevas generaciones, es algo que no está tan de moda?

No hacemos la música que más funciona en streaming, eso está claro. Pero hacemos la música que nos gusta, y viene mucha gente a vernos, por lo que no podemos hablar de dificultades, sino de motivos para agradecer.

«Ten fe, confía en mí, y mañana lo arreglamos». ¿Habéis tenido que oír muchas veces esta frase?

Ojalá la oigamos muchas veces más.