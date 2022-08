La actriz estadounidense Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles, informaron este viernes medios locales como CNN y el portal TMZ.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo con las citadas fuentes que citan a personas con conocimiento del incidente.

El personal de emergencias trasladó a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN.

De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela 'Another World'.

Se consolidó en Hollywood con las películas 'Donnie Brasco' (1997), 'Volcano' (1997) y 'I Know What You Did Last Summer' (1997).