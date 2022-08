Antequera vivía este sábado su tradicional Corrida Goyesca. En el precioso marco de su plaza de toros, se proponía un cartel abierto a todos los gustos. Tres toreros de conceptos bien diferenciados auguraban un entretenido festejo. La Fiesta de la diversidad, en la que cada uno expresa sus sentimientos como le pide el alma.

Arrancaba el paseíllo con más de diez minutos de retraso, y una fuerte ovación daba la bienvenida a Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Javier Conde y Saúl Jiménez Fortes, que volvía a los ruedos solo cuatro días después de su dramática cogida en La Malagueta, que sobrecogía a todos los que la presenciaron.

Un minuto de silencio recordaba a Joaquín Rodríguez, jefe de corrales de la plaza, y a Roberto Arévalo, uno de los impulsores de la nueva escuela taurina de la ciudad, recientemente fallecidos. Saltaba el primer toro de la tarde con una pezuña rota, e inmediatamente el presidente sacaba el pañuelo verde. Se demoró mucho el proceso de devolución, y cuarenta y cinco minutos después de la hora prevista, pisaba el albero un sobrero con el hierro de Julio de la Puerta.

Cada uno de los espadas fue fiel a sus principios, comenzando por El Cordobés, que en seguida se percató del buen pitón derecho del astado, y se marchaba a los medios para instrumentarle tandas en redondo en las que se quiso gustar. Sin apreturas, eso sí. Cuando ponía rodilla en tierra y proseguía con molinetes es cuando su público encontró lo que buscaba. Salto de la rana en versión reducida, incluido. Su solvente actuación era rubricada con una estocada de efecto fulminante, premiándose su labor con las dos orejas tras una persistente petición.

Otra oreja paseó de su segundo, en un planteamiento totalmente diferente por la condición del toro de Sancho Dávila. Muy noble pero parado, solo se desplazó con el capote, y a la muleta llegaba sin fuelle ninguno. En primera instancia, los pases fueron de uno en uno, y poco a poco fue acortando las distancias para meterse entre los pitones. En ese terreno se sintió también a gusto El Cordobés, sin cesar de interactuar con el público, y cerrando con un desplante abriéndose la chaquetilla con la casta propia de la casa. Esta vez no estuvo acertado con la espada, por lo que el premio pudo ser mayor.

El otro triunfador del festejo fue Fortes. ¡Qué ovación se llevó antes de que saliera el primero de su lote! Un justo reconocimiento a todo lo que representa este torero, malagueño de nacimiento, pero también considerado por la afición local como antequerano por su cercanía y compromiso. El primero de los dos que lidió de Julio de la Puerta no dejó lucirse con el percal, más allá de una media verónica de calidad. Con la cara partida, respondía al cariño con un brindis al público. No le importó ni el viento ni la condición rebrincada del animal. Le plantó la muleta por el pitón izquierdo, y allí comenzaron a surgir los naturales. Bien plantado, inmutable, prosiguió con la diestra manteniendo el nivel en un conjunto más que meritorio, elegante y con la pureza por bandera. Faena de puerta grande.

En una tarde sin mucho sentido capotero, lo mejor lo hizo Fortes en el que cerraba plaza. Sobre todo con un quite por chicuelinas que, en el caso de este torero, no hace falta especificar que fueron ajustadísimas. Derechazos largos y naturales templados enseguida pusieron en alza su faena con una serenidad pasmosa. Todo despacio, enroscándoselo en la cintura, todo fue pureza, sin un solo gesto de cara a la galería. La verdad máxima, hasta a la hora de ejecutar la suerte suprema, que ratificaba como triunfador de esta Goyesca, por lo que recibía un trofeo de manos del alcalde Manuel Barón antes de salir a hombros junto a El Cordobés.

Desde 2004 no toreaba esta Goyesca de Antequera Javier Conde, que se encontraba en primer lugar con un toro gordo y pobre de cara de San Pelayo. Se quiso gustar con el capote, sin terminar de estirarse, y ya en la muleta, lo sacaba al tercio, donde el viento molestaba un poco. Cuando parecía que no lo iba a ver, le sacó unos derechazos con su impronta. Se paró pronto el animal, que no se entregaba a los engaños, y todo quedaba en voluntad. Era silenciado tras prolongarse con los aceros.

Quedó inédito Conde con el capote en su segundo, un colorado de Sancho Dávila con más presencia. Pero aún había que esperar. En señal de reencuentro con esta plaza en la que tantas tardes importantes ha vivido a lo largo de su carrera, brindaba al público y despertaba los primeros olés en el toreo al natural. Vertical, reverdeció por momentos en una faena de detalles pero fiel a lo que siempre ha sido su tauromaquia. La espada volvió a ser su talón de Aquiles.