Los aficionados al indie español estarán bien pendientes en este 2022 de la gira de despedida de uno de los grupos más destacados del panorama nacional de los últimos años. La banda madrileña Izal está recorriendo nuestro país este año en su gira 'Hogar', la última como grupo, que concluirá a finales de octubre con un doblete en el Wizink Center de Madrid. Pero antes, Izal estará en Málaga.

La banda anunciaba en sus redes sociales dos nuevas fechas para la gira, siendo una de ellas un concierto en la Costa del Sol. Concretamente el 20 de octubre, en el Autocine Metrovacesa Málaga. La otra, dos días después en Salamanca. Las entradas ya están a la venta con precios de 43,20 euros en pista y de 81 euros la de acceso preferente con barra libre de cerveza y refrescos.

Dos fechas se añaden a las últimas paradas de gira:



20 de octubre 2022 - Málaga - Autocine Málaga Metrovacesa



22 de octubre 2022 - Salamanca - Multiusos Sánchez Paraíso



👉🏻Entradas disponibles a partir de este jueves en https://t.co/qwmPA82YIS#IZAL #GiraHogar pic.twitter.com/wUkghJXAip — IZAL (@IZALmusic) 23 de agosto de 2022

Autocine Málaga Metrovacesa acogerá por primera vez en sus instalaciones un concierto, con capacidad para 12.500 personas. Las propietarias Cristina Porta y Tamara Istambul han asegurado que el autocine, que todavía no cumple un año desde su inauguración en 2021, "tiene todavía mucho que decir; todavía no hemos hecho un año en Málaga y esto no ha hecho más que empezar. Este año vamos a sorprender a los malagueños”.