C Tangana, Suede y Franz Ferdinand cierra el cartel del Andalucía Big

Era difícil encontrar un cabeza de cartel de la enjundia y atractivo de Rage Against The Machine (una banda que marcó a toda una generación y que se ha reunido tras décadas en hiato), así que los responsables del festival Andalucía Big se han hecho con los servicios de tres nombres que tampoco son moco de pavo: C Tangana, Suede y Franz Ferdinand. Mañana mismo, el lunes, Mad Cool, la promotora de la cita, iniciará el proceso de devolución de las entradas para todos aquellos fans de Zack de la Rocha que sin la posibilidad ya de escuchar en directo Killing in the name of no les interese pasarse por el Cortijo de Torres para el festival.

C Tangana redondea la gira española del verano, con permiso de la de su ex, Rosalía. Su particular fiesta flamenca diseñada al milímetro a partir de su disco 'El madrileño' sigue juntando a fans del jondo más casual y de la urban menos cerril. Aunque ya ha pasado en dos ocasiones este verano por la Costa del Sol con su show, seguro que sus fans querrán ver a Antón y su troupe flamenca de nuevo. Por su parte, Suede están a punto de alumbrar su ya noveno álbum, 'Autofiction', una nueva entrega en su fase de madurez discográfica. Cierto, Brett Anderson y los suyos ya no son los reyes del drama glam como en sus tiempos con Richard Butler pero la venerable serenidad en la que están instalados de un tiempo a esta parte no se ha convertido, aún, en algo blandengue y sin demasiada sustancia. Los escoceses Franz Ferdinand han lanzado este año un best of, parada y fonda de un corpus de cinco álbumes y que, salvo sorpresa, parece haber dicho ya lo mejor de sí mismos. Difíci que Alex Kapranos iguale con un nuevo tema el impacto de himnos bailables como 'Take me out' o 'Ulysses', desde luego, pero que son una máquina bien engrasada en las tesituras live está clarísimo. Andalucía Big Festival se celebrará entre los días 8 y 10 de septiembre en el Auditorio del Cortijo de Torres.