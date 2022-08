El atasco pandémico colea todavía y se amontonan para este otoño los discos grabados o concebidos en tiempos de confinamiento, sumados a nuevas producciones. Cosecha nutrida y diversa, la que nos aguarda para la rentrée, que repasamos a continuación.

Los ídolos pop: de Blackpink a Robbie Williams

El disco más largamente esperado de la arena pop comercial es el de Rihanna, a seis años vista de Anti (2016), pero la fecha de edición de R9 (supuesto título) sigue siendo una incógnita, aunque filtraciones recientes insinúan que podría producirse en el próximo trimestre. También ahí están flotando los nuevos de Cardi B y Janet Jackson (Black Diamond).

Más concretos son los lanzamientos del grupo surcoreano Blackpink (Born Pink, 16 de septiembre) y de Carly Rae Jepsen (The Loneliness Time, 21 de octubre). En la parcela latina, novedad del colombiano Camilo con De adentro pa fuera, que saldrá a la venta el 30 de septiembre. Y el regreso de Julieta Venegas, siete años después, con Caminar sola (5 de diciembre). Entre los ruiseñores masculinos, Robbie Williams (XXV, antología de éxitos orquestados, 9 de septiembre) y Eros Ramazzotti (Latido infinito, 16).

Clásicos alternativos: vuelven Björk, Morrissey y Suede

Centrará los focos Björk con Fossora, disco marcado por la muerte de su madre, con título en latín que alude al verbo excavar. Ofrece complicidades con el músico experimental neoyorkino Serpentwithfeet y con el dúo indonesio Gabber Modus Operandi. Edición prevista para este otoño, sin fecha precisada.

También en este último tramo del año saldrá Bonfire Of Teenagers, de Morrissey, disco cuyo tema central se inspira en el atentado del Manchester Arena en 2017, y en el que se mofa de la canción de Oasis que aquellos días brindó consuelo a la ciudadanía. “Y los tontos cantan Don’t Look Back In Anger”, dice la letra.

Reaparecerán Suede con Autofiction (16 de septiembre), su "disco punk", en palabras de Brett Anderson, y Pixies con Doggerel (30). Y sin salir de este mes, batería de novedades con Dominique A (Le monde réel), The Afghan Whigs (How Do You Burn?), Death Cab For Cutie (Asphalt Meadows), Editors (EBM), Beth Orton (Weather Alive) y Lambchop (The Bible). Antes, este viernes, Muse destapará Will Of The People, y en octubre, The 1975 publicará Being Funny In A Foreign Language y Arctic Monkeys, The Car (21).

Las leyendas: revisitando a Lou Reed y Leonard Cohen

El catálogo de Lou Reed se verá ampliado este viernes, casi nueve años después de su muerte, con Words & Music, May 1965, un álbum que recupera grabaciones inéditas realizadas con John Cale antes de The Velvet Underground. Y otro gigante ausente, Leonard Cohen, inspira un nuevo tribute album, Here It Is, con aportaciones de Peter Gabriel, Iggy Pop y Norah Jones (14 de octubre).

Marianne Faithfull lanzará la antología Songs Of Innocence And Experience 1965-1995 (16 de septiembre), con rarezas y tomas en directo, y Brian Eno, el volumen Foreverandevernomore (14 de octubre), inspirado en la crisis climática. En la familia beatle, regreso de Julian Lennon, tras 11 años de parón editorial, con Jude (9 de septiembre), y nuevo epé de Ringo Starr, EP3 (18 de noviembre).

Rock duro y metal: nueva ración de Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers han cogido impulso y se disponen a entregar su segundo álbum de este año, Under The Midnight Sun (14 de octubre), con material de las mismas sesiones que Unlimited Love. Una semana antes saldrá el nuevo de The Cult, Under The Midnight Sun, tras un lapso de seis años.

Entre los veteranos del ramo hard rock, mención para Ozzy Osbourne con Patient no. 9 (9 de septiembre), disco en el que se reencuentra con su excompañero en Black Sabbath, el guitarrista Tony Iommi. Y lanzamientos de Megadeth (The Sick, The Dying… And The Dead!, 2 de septiembre), Slipknot (The End So Far, 30) y Lamb Of God (Omens, 7 de octubre).

Españoles: Zahara amplía su 'Puta' y Bandini se pone de largo

Macaco vuelve a la acción en septiembre con Vuélame el corazón, compartiendo micro con C. Tangana, Leiva y Ana Mena. También este mes (el día 23) moverá pieza Zahara: tras el celebrado Puta (2021), llega ahora Reputa, revisión con la ayuda de un elenco de cómplices variopintos, de Rodrigo Cuevas a La Oreja de Van Gogh. Y antes de terminar el año se prevé que salga el nuevo de Manuel Carrasco.

En la lanzadera están Taburete (Caminito a Matadero, 30), Elefantes (Trozos de papel / Cosas raras, 7 de octubre) y Mägo de Oz (Love And Oz vol. 2, 21). La actualidad viajará del grupo adalid de la techno-rumba Camela (Que la música te acompañe) a la institución indie Sr. Chinarro (Reality Show), ambos el 28 de octubre. Sin fecha concretada, pero dentro del último cuatrimestre de 2022, el regreso de Viva Suecia y el estreno largo de Rigoberta Bandini. En la escena en catalán, disco de Pau Vallvé con titulo risueño, :), y debut de Ernest Crusats, ex-La Iaia (La font gelada).