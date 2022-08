«La pandemia nos quitó el estrés y ahora lo nuestro más que nunca es el carpe diem»

La pandemia del coronavirus ha supuesto para muchos artistas un intenso proceso de revisión artística. Es el caso de los hermanos Muñoz, que mantienen su esencia, desde luego, pero han empezado a cambiar cosas en su modus operandi: ahora, por ejemplo, han empezado a componer con otros artistas, como Beret.

Hace dos años, esta iba a ser la gira del disco Fuego y del 20º aniversario de Estopa. ¿Sigue siéndolo?

David Muñoz: Ahora es de los grandes éxitos de Fuego, y haremos también bastantes canciones de toda la historia, recuperando algunas que hace mucho que no tocamos. El espíritu va a ser el mismo: fiesta, y a cantar, y a tocar, y a compartir, y crear ahí un ritual.

Jose Muñoz: En la gira del año pasado, con los aforos reducidos y las mascarillas, montamos un repertorio para que la gente no se pusiera a saltar. Paseo no la tocábamos, incita al abrazo. Ahora sí. Es un repertorio mucho más salvaje que el del año pasado. Y recuperamos alguna canción de la maqueta originaria, anterior al primer disco.

¿Cómo cual?

D. M.: Mejor sorpresa, ¿no?

J. M.: Podemos decirlo: Princesa. Una canción sobre la ruptura de un noviazgo de los 17-18 años, muy de esa edad. Es una canción naíf. Nos hace gracia ver nuestro yo del pasado. Ya no somos así…, pero un poco, sí. Es una canción rumbera, balada…

Han grabado Camiseta de rokanrol con Fito y Fitipaldis. ¿Cómo fue?

D. M.: Ya cuando hicimos la canción dijimos: «Le pega mucho a Fito». Y con la pandemia nos hemos dedicado a hacer colaboraciones. Con Fito y con Amaral en Despertar. Y tenemos otra guardada, con Beret. Una canción compuesta con él, al 33 por ciento.

J. M.: Nos envió media canción por Whatsapp. «Terminadla vosotros».

D. M.: Así de fácil. Se llama Diablo y será el primer single de su próximo disco. Beret es interesante. Me hace gracia cómo compone. Es muy directo. Y rapea muy bien. Tiene cierto estilo.

Nunca habían compuesto canciones con otros autores.

D. M.: Es la primera vez y será con Beret. Y por Whatsapp. Ahora hay pendiente otra colaboración de composición, con C. Tangana.

¿Es verdad que C. Tangana les propuso colaborar en su disco El madrileño y no lo vieron claro?

D. M.: En Ingobernable, sí. La canción nos gustaba, pero no estábamos por la labor. Era la peor época de la pandemia, tío. No lo vimos claro. Me da rabia, ¿eh? Porque deberíamos haber estado. Pero, mira, no era nuestro momento.

J. M.: Era una época en que no nos juntábamos ni nosotros.

D. M.: Pero la cantamos en el Sant Jordi con él y nos quitamos la espinita. Nos dijo: «Si la he compuesto para vosotros, capullos».

J. M.: Lo dijo allí: «La mitad de mi disco está escrito pensando en Estopa».

D. M.: Sí, sí, me quedé… Qué bien. Porque hemos estado en el disco sin estar. Y es el disco del año, para mí.

¿La pandemia fue favorable a la creación de canciones?

D. M.: Tenemos ocho canciones nuevas. Jose se ha hecho un estudio en una habitación de su casa y grabamos ahí las maquetas tranquilamente.

J. M.: Empezamos cuando terminó la cuarentena dura, que fue cuando empezamos a vernos. La pandemia nos terminó quitando el estrés.

Más allá de esta gira, ¿qué les espera en 2023?

D. M.: En 2023 quizá sigamos, con algún viajecito a Argentina, Chile, Uruguay… Y a Venezuela, que ahora se puede volver a ir.

J. M.: Y esperemos que tengamos 50 años de paz. Carpe diem, más que nunca.