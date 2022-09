La primera edición del Festival Cala Mijas ha abierto este jueves el telón a tres intensas jornadas de música en la playa. El público llena el recinto Sonora Mijas para asistir a los conciertos de artistas como Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Liam Gallagher, The Chemical Brothers o Kraftwerk. Este jueves es el turno de los sonidos latinos con el punk rock y cumbia de Kumbia Queers, los ritmos oscuros directos desde Perú de Dengue Dengue Dengue y la viral LVL1 con su bedroom ballroom. Se suman también Fiebre DJs y Dinamarca.

Este festival, que tiene vocación de convertirse en una nueva cita musical del verano malagueño, se presenta también como una opción para desestacionalizar el panorama de festivales de música, con un cartel de impresión.

Este viernes, sin ir más lejos, será el turno de The Chemical Brothers, Nick Cave and The Bad Seeds y Kraftwerk, que se unen a un cartel internacional de primer nivel.

La cita musical ya ha comenzado y cuenta con cuatro escenarios dentro del recinto Sonora Mijas, ubicado a 15 minutos de la playa, en el Cortijo Colorado, que abre las puertas a las 17.00 horas cada una de las jornadas del festival.

Así, ofrecerá conciertos "que acompañarán las inolvidables puestas de sol en el escenario Sunrise, el aroma de los árboles del escenario Renault, las vistas incomparables del pueblo de Mijas desde el escenario Victoria y los bailes eternos en el bosque de La Caleta", han indicado desde la organización a través de un comunicado.

De esta forma, el espacio La Caleta acogerá la primera actuación del viernes, a las 17.00 horas, protagonizada por los platos de B2BBs. En ese mismo escenario actuará a las 20.45 Chico Blanco, quien, a pesar de provenir de la escena urbana, ha sido capaz de revolucionar la electrónica y el pop.

A su actuación le seguirán las de GAZZI, otro de los grandes protagonistas del día, Jennifer Cardini o John Talabot, encargado de cerrar la noche a las 4.30 horas de la madrugada.

Por su parte, el escenario Renault estará cargado de grandes conciertos. El viernes lo estrenarán Hnos Munoz, para dar paso a Rusowsky, una de las promesas del pop electrónico. Tras él llegará el turno de Bomba Estéreo, que con sus ritmos latinos veraniegos han conquistado los oídos del mundo entero con su éxito junto a Bad Bunny, 'Ojitos Lindos'. El espacio lo cerrará El Columpio Asesino.

El espacio Victoria contará con las actuaciones de la catalana Queralt Lahoz, Meute o Kraftwerk, una de las más esperadas del día, que con su electrónica vanguardista promete una velada inolvidable.

Por último, en el espacio Sunrise se podrá disfrutar de la presencia de Maria Arnal i Marcel Bagés, así como de Nick Cave and The Bad Seeds, el legendario icono del rock alternativo australiano y uno de los conciertos más esperados de todo el festival, programado para las 20.55 horas. The Chemical Brothers, otro de los grandes nombres, le seguirá a las 00.45 horas, con la mejor electrónica.

A estos cuatro espacios se les suma La Playa, ampliando así la programación del festival internacional con conciertos gratuitos entre las 12.00 y 16.30 horas. El viernes les llegará el turno de actuar a artistas como el dúo 'western' latino Cosmic Wacho y el colectivo granadino Plasaporros, además de Skitoo.

Desde la organización del festival han recordado que se habilitarán autobuses lanzadera desde el camping y diferentes parkings, que llevan funcionando desde el pasado miércoles 31 de agosto, para facilitar así la movilidad.

Además, han señalado que Sonora Mijas cuenta con una superficie de 150.000 metros cuadrados y con una capacidad diaria de 50.000 personas, y que tendrá, además de los cuatro escenarios, zonas de hostelería, la tienda oficial del festival, un punto violeta, puntos de agua potable, baños o taquillas.