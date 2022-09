El Cala Mijas no lo quemó todo en su primera jornada, la de su nacimiento, la de Arctic Monkeys, aunque está claro que el grupo de Alex Turner era la banda por la que muchos se acercaron el pujante festival de la Costa del Sol. Pero es que la agenda de su segunda noche no era precisamente moco de pavo: Nick Cave & The Bad Seeds, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Bomba Estéreo, y Hot Chip capitaneaban el cartel.

Un tanto esquizofrénico el panorama anoche en el Sonora Mijas: teníamos a un cantante que acaba de enterrar a su segundo hijo (Nick Cave), unos veteranos de la música de baile para las masas (The Chemical Brothers), los actualizadores de la cumbia y la champeta entre otros ritmos latinos (Bomba Estéreo) y los padres (con libro de familia) del techno comme il faut (Kraftwerk). Así son los festivales, así es también Cala Mijas. Añadan el rumor sugerente de fondo de las olas mijeñas y completarán la foto de un sabroso mejunje. El domingo cierra sus puertas el Sonora Mijas con otra jornada grande para los británicos más rocosos (Liam Gallagher) y los sensibles (James Blake), pero también para los seguidores del indie nacional (Soleá Morente, León Benavente, Love of Lesbian, los malagueños La Trinidad), los fans del latinismo sin complejos de ningún tipo (Nathy Peluso) y los que sommerliers de la electrónica más cool (Caribou/Daphni, Royksopp, Call Super) y los asiduos a gastar las suelas de sus zapatillas (perdón, aquí chanclas: Nina Kraviz). Como ven, otro mejunje, seguro que tan sabroso como el de las dos veladas anteriores.