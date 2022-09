El productor malagueño con dos éxitos simultáneos en Netflix

Si son usuarios de Netflix y han scrolleado por su menú en las últimas semanas buscando una película que ver, seguro que se han encontrado con los carteles de Imborrable y Maniac Tales, dos singulares producciones de Kike Mesa a través de su sello Kandale Films y que están generando una más que notable respuesta en el público del gigante del audiovisual doméstico. Dos nuevos ejemplos de cómo el streaming les están dando una segunda y exitosa vida a series y películas rodadas en Málaga que pasaron con más pena que gloria en su exhibición generalista o que, directamente, fueron desechadas de los canales convencionales de distribución y exhibición.

¿Cómo llega un documental sobre un cortometraje maldito rodado en el Cortijo Jurado (Imborrable) y un filme de terror episódico made in Málaga pero rodado en inglés (Maniac Tales) han terminado codeándose con los estrenos más fulgurantes de Netflix? «Una multinacional como Netflix tiene sus canales; pocos son los distribuidores que tienen acceso a Netflix. En mi caso un agente distribuidor se interesó por Maniac Tales tuvimos un primer contacto y eso me permitió mostrarle tambien Imborrable. El agente decidió apostar por estos dos títulos y mostrárselos a la multinacional. El proceso fue lento pero Netflix dijo sí y acabamos firmando el contrato», nos cuenta Mesa.

Hemos conseguido ser las únicas producciones independientes que no eran de la casa en el menú de tendencias durante el mes de agosto

Como sucede con los gigantes del streaming, especialmente Netflix, no se facilitan datos concretos de visionados, pero hay indicios más o menos precisos de que a ambas películas de Kandale Films no les está yendo nada mal: «Estamos viendo que ambos títulos se mantienen entre las sugerencias y tendencias del menú de la plataforma en diferentes países. El otro día, un amigo que vive en Dinamarca me llamó para decirme que sus compañeros de piso habían visto nuestros dos títulos sin que él les animara a ello porque figuraban en recomendaciones y les habían gustado bastante. Igual ha pasado con conocidos de media Europa...», apunta el productor. El caso de Imborrable es muy particular: un documental muy malaguita, que parte del rodaje de un cortometraje maldito para hablar de una generación de cineastas boquerones también con sus propias maldiciones a cuestas, podría tener un público muy limitado por lo geográfico, pero no ha sido así. Nos lo explica su propio productor: «He recibido felicitaciones y comentarios de conocidos y vecinos a los que no imaginaba yo viendo este tipo de documental, pero parece que el boca-oreja ha funcionado en en nuestra ciudad y que desde Málaga se ha conseguido auparla a las casillas de privilegio del menú de Netflix. Luego hemos conseguido mantenernos, claro». Al final, una historia aparentemente tan local ha conseguido interesar a espectadores variopintos, incluido, por ejemplo, el influyente rapero Nega (Los Chikos del Maíz).

Éxitos

Pero, ¿qué significa tener dos éxitos simultáneamente en una plataforma como Netflix? Porque debe de suponer algo haber conseguido ser las únicas producciones independientes que no eran de la casa en el menú de tendencias durante agosto, ¿verdad? Pues Kike Mesa no se va a comprar una nueva casa: «Algo así no da dinero, por desgracia, ojalá. Gana uno en visibilidad, que nos termina ayudando a generar confianza para los proyectos que estamos rodando ahora mismo y también lograr el entusiasmo en los compañeros de viaje de estos títulos».

¿Y cuáles son esos títulos? Porque, desde luego, Mesa no para (no lo ha hecho en más de 20 años de carrera como productor audiovisual). Apunten, apunten... Primero nos espera Arcoíris en blanco y negro, «la crónica del movimiento LGTB en Torremolinos, desde sus incipientes comienzos a su transformación en ciudad icono de la cultura homosexual, pasando por la bochornosa redada del Pasaje Begoña». Luego otro documental, Emilio Manescau: el legado, la aventura para conseguir terminar una de las esculturas más emblemáticas del argentino ideada por su propia nieta. Finalmente, también sobre el tapete está James Douglas: el hombre con dos corazones, un documental sobre el noble escocés, icono de la independencia, que falleció en combate en 1330 en Teba portando el corazón del rey Robert Bruce. El proyecto cuenta como coguionista con el historiador Isidoro Otero y el equipo ya se ha puesto en contacto con descendientes de la familia para contar con su apoyo.

Seguro que dentro de un tiempo se encontrará con las carátulas de estos documentales, ahora proyectos, mientras busca qué ponerse en Netflix.