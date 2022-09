Janette Beckman: la testigo de las subculturas

En muchas ocasiones los cánones artísticos se empezaron a levantar desde los márgenes, en los subsuelos, en los que los esnobs dan en llamar «cultura en minúsculas». La cultura alejada de los pasillos institucionales, cultivada por agitadores con una visión rompedora, es la materia prima de Moments, un festival ancho y largo, extenso e intenso, que desde Málaga proyecta lo mejor de la creación internacional ferozmente independiente y popular a través de autores referente pero también firmas pujantes. Como la de Janette Beckman, la fotógrafa británica que mejor han documentado los inicios y el trascurso de dos subculturas urbanas de gran relevancia, el punk y el hip hop. Beckman se acercará a la capital para presentar la primera retrospectiva de su trabajo en España y, atención, ofrecer un taller de fotografía con un título de más sugerente (Rostros de Málaga. Cómo tomar excelentes retratos callejeros y ser intrépido y creativo). La cita, a finales de octubre.

«Todos mis retratos son una colaboración entre el sujeto y yo. No me gusta hace posar a la gente; trato de capturar un momento en el tiempo, me encanta fotografiar a la gente en la calle y en sus propios entornos, aprehender la sensación del día, las zapatillas que llevan puestas, un cartel en una tienda de delicatessen, un transeúnte, un coche en la calle..», resume Beckman a Widewalls con motivo de la presentación de su tomo retrospectivo Rebel. From Punk to Dior, más de 240 páginas que condensan lo mejor de su carrera. The Clash, N.W.A., Run-DMC, The Police, Andre 3000 (Outkast) o Dexy’s Midnight Runners son algunas de los nombres icónicos de la música que quisieron compartir ese momento en el tiempo con la británica.

En la actualidad, Janette Beckmann sigue empeñada en documentar los valores atípicos de la sociedad sigue siendo evidente en las obras que crea sobre temas relacionados con la pandilla de motociclistas de Manhattan, The Go Hard Boyz, un club de peleas de chicas ilegales en Brownsville, Nueva York, y los duros jinetes de rodeo de la Rodeo de la ciudad del río en Omaha, Nebraska; trabajo que simultanea con los encargos que recibe de primerísimas marcas como Apple, Dior, Levi’s, Schott y Shinola, que buscan en los ojos de Beckmann su capacidad de crear imágenes genuinas.