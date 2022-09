La letra pequeña del Andalucía Big: 5 recomendaciones

A estas alturas del disco, ¿para qué recomendar a Suede, Muse o C Tangana? Todos y todas tenemos formada una opinión sobre los nombres grandes del cartel del Andalucía Big, así que allá cada uno con sus gustos (y disgustos, porque el recién salido disco del combo de Matt Bellamy es... bueno lo dejamos en que es). Mejor buceamos en la letra pequeña de los carteles de la cita del Cortijo de Torres, que encontramos nombres mucho más interesantes y desconocidos que os pueden alegrar la noche (y quizás la vida).

Ghouljaboy

"Ey, bro, siempre te han dicho que eres flojo / Normal que sientas ese enojo / Solo hay una cosa en tus ojos / Y es ver al mundo arder, y es ver al mundo arder". El que escribe es Ghouljaboy, uno de los talentos más singulares del panorama nacional. El jerezano comenzó haciendo trap (aprobado por La Vendición, el sello de Yung Beef) pero pronto se cansó y se pasó a un indie casero y a ese city pop tan caro de oír por estos pagos.

Nova Twins

Su concierto va a ser un auténtico pepinazo. Con el swag de la música urbana y la electricidad de un seudometal grabado por Steve Albini, las británicas Amy Love y Georgia South forman un follón bueno, pero sin sacrificar unos estribillos ultraadherentes y exhibiendo unos looks impresionantes. Recomendables para el padre nirvanero y el hijo fan de Rina Sawayama.

Gus Dapperton

La música del también modelo siempre ha estado al borde de la hiperestilización y la superficialidad (su más reciente disco cruza la línea en demasiadas ocasiones) pero es indudable el encanto de lo que hace Brendan Patrick Rice con esa especie de pop de dormitorio, de hechuras simples pero bien texturadas, de una inocencia contagiosa.

Michael Kiwanuka

Para muchos el británico tristón es quien está ofreciendo la mejor música soul del momento. Lejos del trendismo urban en que ha caído el estilo en EEUU, el también guitarrista (y gran guitarrista) sigue creando, con paciencia y calma, un repertorio excelso, siempre de verdad. Quizás un festival no sea el mejor contexto en que saborear su música, pero quién sabe si no echaremos de menos las producciones de Inflo y Danger Mouse y nos dé igual si los de al lado no paran de hablar durante las canciones.

Joey Valence & Brae

Si añoras a Beastie Boys, pásate por aquí, porqu estos chavales son lo más parecido que vas a escuchar. Si escuchar un tributo tan descarado acabe siendo un ejercicio de descaro desopilante o una cosa refrescante y vivificante, depende de si hay temazos para sostener el asunto, y estos señoritos tienen unos cuantos.