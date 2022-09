El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) dedicará su trigésimo segunda edición, que se celebrará del 9 al 17 de noviembre, al "miedoambiente", por lo que sus contenidos tendrán un componente de concienciación ecologista.

Con este juego de palabras, el Fancine muestra su preocupación por la sobreexplotación de los recursos naturales, los signos de agotamiento de la Tierra y otros sucesos actuales, como la erupción del volcán de La Palma, la sequía o las últimas inundaciones en Pakistán, ha informado este martes la organización en un comunicado.

Criaturas mutantes, distopías futuristas con la humanidad en peligro, catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres ambientales se darán cita en el festival, con el objetivo de advertir del alarmante panorama actual.

El certamen será inaugurado por la comedia francesa "The visitor from the future’, dirigida por François Descraques, una propuesta de ciencia ficción que mezcla viajes en el tiempo y un escenario apocalíptico con miles de vidas en juego.

La protagonista es Alice, una joven que se opone a la construcción de una central eléctrica, una idea de su propio padre, miembro del Parlamento.

Cuando la llegada de un visitante de 2555 le confirma que una explosión en esas instalaciones ha destruido el futuro, Alice tendrá que arreglárselas para salvar el mundo y a su propio padre sin alterar la línea de tiempo, para que la Policía del Futuro no la detenga.