Los premios Emmy 2022 han elevado a 'Ted Lasso' (4 galardones), 'The White Lotus' (5 premios) y 'Succesion' (3 estatuillas) a la categoría de triunfadores tras la gala celebrada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. La serie dirigida por Mike White ha sido la más premiada en un reparto en el que también han destacado 'Colegio Abbot' y 'El juego del calamar', que se han llevado dos galardones cada una.

Este es el listado completo de los premiados:

Comedia

'Ted Lasso', mejor serie de comedia

Sheryl Lee Ralph ('Colegio Abbott'), mejor actriz de reparto.

Brett Goldstein ('Ted Lasso'), mejor actor de reparto.

Jean Smart ('Hacks'), mejor actriz principal.

Jason Sudeikis ('Ted Lasso'), mejor actor principal.

Quinta Brunson por 'Piloto' ('Colegio Abbott'), mejor guion.

MJ Delaney por 'No Weddings and a Funeral' ('Ted Lasso'), mejor dirección.

Miniseries

'The White Lotus', mejor miniserie.

Jennifer Coolidge ('The White Lotus'), mejor actriz de reparto.

Murray Bartlett ('The White Lotus'), mejor actor de reparto.

Amanda Seyfried ('The Dropout'), mejor actriz principal.

Michael Keaton ('Dopesick'), mejor actor principal.

Mike White por 'The White Lotus', mejor guion.

Mike White por 'The White Lotus', mejor dirección.

'Chip y Chop: Los guardianes rescatadores', mejor TV Movie.

Drama

'Succesion', mejor serie dramática.

Julia Garner ('Ozark'), mejor actriz de reparto.

Matthew Macfadyen ('Succession'), mejor actor de reparto.

Zendaya ('Euphoria'), mejor actriz principal.

Lee Jung-jae ('El juego del calamar'), mejor actor principal.

Jesse Armstrong por 'All the Bells Say' ('Succession'), mejor guion.

Hwang Dong-hyuk ('El juego del calamar'), mejor dirección.

Variedades

Jerrod Carmichael por 'Jerrod Carmichael: Rothaniel', mejor guion para un programa de variedades.

'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls', mejor reality de competición.

'Last Week Tonight with John Oliver', mejor talk show.

'Saturday Night Live', mejor serie de sketches.