«Toda escritura es un proceso de búsqueda y aquí espero haber logrado sentirme menos herido»

«¿Basta el miedo para callar?». Esta frase de Delphine de Vigan es el leit motiv del protagonista de Vengo de ese miedo, de su propio autor, Miguel Ángel Oeste, de una casa en perpetua oscuridad aún anclada en un barrio pesquero, de lo que ocurre en esa penumbra, pero también de la salvación personal, de la aceptación y de los refugios que necesitamos para dejar de sobrevivir y empezar a existir.

Obligada la primera pregunta: ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en Vengo de ese miedo?

Hace unos días le leí decir a Enrique Vila-Matas que todas las novelas y cuentos que se han escrito son ficciones, incluso las más extremadamente realistas, porque desde el instante en que se ordena el mundo con palabras se modifica la naturaleza de éste. No puedo estar más de acuerdo. Vengo de ese miedo es un relato que ha requerido de cierto orden narrativo para que fuera contado como es debido, sobre todo para hacer honor a los sucesos y a las personas que habitan la novela. Es una obra literaria, en todos los sentidos, porque si no, no funcionaría.

¿De dónde nace la voluntad de escribir un libro que ha debido de ser tan duro para usted?

Quería hablar de la violencia familiar, que tiene algo de particular y es que se transmite a los hijos, a las personas que conviven en esa casa, y que cuenta con la complicidad de los vecinos, que escuchan ruidos y golpes sin hacer nada. Porque en esa época, años 80 y 90 en Málaga, no pasaba nada, la violencia familiar era algo normalizado. Vengo de ese miedo es un ajuste de cuentas con ese pasado, y no solo del mío, sino del de todas esas personas que se vieron inmersas en diferentes sucesos dramáticos tan parecidos a los míos sin tener ninguna escapatoria. El libro aborda la voluntad del propio narrador de reconstruir su pasado, a través de testimonios, crónica familiar, meta literatura y momentos de thriller.

Para contar todo esto la novela está estructurada en partes, una manera de diseccionar el pasado para entender mejor el presente.

Es la historia de la familia del narrador, de la familia de su propio padre y su propia madre, y finalmente la mía propia, la que he formado yo. ¿De dónde vienen mis padres? ¿Por qué son como son? ¿Por qué se comportan así y no son como los demás? Ese camino de ida y vuelta que he recorrido durante doce años ha dado como resultado este libro. Era absolutamente necesario conocer la vida de cerca de estas personas que nos criaron, acercarme a ellos y ellas todo lo posible y preguntar a todos los que les conocieron todo lo necesario para conocer su verdadera historia, la de aquellos que nos crearon, que se supone debían cuidar de nosotros y convertirse en nuestros referentes pero que no fue así.

Y es la historia de una salvación personal, a través de la cultura.

Escribir me sienta bien. Lo que te salva es encontrar refugios y yo, entre tanta violencia, encontré el cine, los cómics, los libros, cosas que acabaron siendo de vital importancia para mí.

Especialmente para un niño que vivía en una habitación custodiada por candados.

La casa es un personaje más, es fundamental entender el contexto no sólo social sino también físico en que se desarrolla esta historia y por eso tiene un peso especial. Lo que podría parecer un sitio lúgubre, que lo era, para el narrador cobra vital importancia gracias a los cómics y los dibujos... Aunque minutos después alguien entrara y los hiciera pedazos.

Cuando uno termina de leer Vengo de ese miedo se hace muchas preguntas; entre ellas, ésta: ¿Todo es perdonable?

Los padres de antes no asumían las responsabilidades de sus actos a la hora de educar ni respecto a la violencia contra sus personas más allegadas. Es una deuda pendiente de toda esa generación con la gente de nuestra edad, y sí, soy consciente de que vivíamos en un tiempo distinto y que ellos provenían de una educación diferente. Ésta es la historia de una infancia rota, de un niño que no se sentía querido. Y creo que no hay cosa más triste que eso: no sentirte amado por las personas de tu propia familia, por tu padre y madre, por los que deben ser tus defensores, tu familia, aquellos para los que se supone eres lo más importante. En el cuarto mandamiento se dice: «Honrarás a tu padre y a tu madre». Todos hemos oído eso de «no hay nada peor que un hijo pegue a un padre». Claro que hay algo peor. ¿Y si son ellos, los padres, los que no te honran a ti? ¿Qué pasa cuando un niño es maltratado por sus progenitores?

Después de escribir un libro como éste, ¿se siente más fuerte o más vulnerable?

Toda escritura es una búsqueda y en esa búsqueda hay hallazgos; espero haber logrado encontrar la manera de sentirme menos herido y más agraciado con mi vida. Vengo de ese miedo es un manual de supervivencia que me ha dejado agotado tanto física como mentalmente; es imposible que algo tan personal y delicado no te acabe afectando. Me he exigido mucho para enfrentarme a este libro y ahora, cuando ya está acabado y publicado, me gustaría que sirviera como reflejo: sé que hay mucha gente como yo, sé que están ahí porque después de leer la novela me lo han hecho saber. Yo no fui un caso aislado, muchos niños de entonces lo pasaron igual o peor que yo. Sólo espero hacerles saber que fue un error de la sociedad de aquella época, de todos esos vecinos y vecinas que escuchaban los golpes y no hacían nada., por ejemplo.

Importante debe de ser el respaldo de Tusquets, que está apostando mucho por su libro, ¿verdad?

Están haciendo un trabajo excepcional. La relación con Tusquets empezó con Arena, que quedó finalista del Premio Tusquets en 2019 aunque fue publicada un año después. Me preguntaron si tenía algo más y les hablé de esta novela, de todo lo que llevaba trabajado en ella. Y así comenzamos hasta que a finales de noviembre del año pasado les entregué Vengo de ese miedo. Me ha costado mucho cerrar la novela porque es una historia, podríamos decir que interminable, de las que no das por cerrada nunca, y en Tusquets me han ayudado a hacerlo.