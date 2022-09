María Becerra y Lali Espósito: Málaga recibe a dos diosas argentinas

Una de las citas más sonadas y concurridas del Marenostrum de Fuengirola de este verano fue el Boombastic, la gran noche de la música urbana argentina del momento, capitaneada por Duki y el productor Bizarrap (sí, el de Quédate, con Quevedo, una de las canciones del año). El país sudamericano disfruta de una generación de artistas jovencísimos, que hace cinco años estaban en plazas de sus ciudades haciendo freestyle o en sus dormitorios iniciándose en la producción, que están conquistando España. En pocas semanas, llegarán a Málaga otras componentes más de esta camada, aunque de un lado más, digamos, mainstream (si es que esa palabra tiene ya sentido en un mundo en que los canales de distribución y, por tanto, de éxito han quedado difuminados): hablamos de María Becerra, que se presentará entre nosotros el próximo 1 de octubre (Auditorio Municipal Cortijo de Torres), y la polifacética Lali Espósito, que lo hará unos días antes, el 24 de este septiembre, en la Sala París 15; dos auténticos nuevos iconos en su país en plena expansión internacional.

María Becerra

«Estoy orgullosísima de verdad [del éxito de los jóvenes artistas argentinos]», nos cuenta Becerra. «Creo que no había pasado algo así jamás. La música de Argentina tiene mucha historia, ha marcado mucha tendencia. Tenemos música preciosa de la cultura, pero antes era muy difícil imaginarse a un artista argentino colaborando con un artista estadounidense. Ahora nos admiran y nos tienen mucho respeto. Estamos en un momento increíble, todo un resultado de esfuerzo y trabajo». La de Quilmes, nacida en el 2000, empezó como youtuber, creando contenido de entretenimiento y llegó a contar con más de 3 millones de seguidores.

Pero a los 19 años, hace sólo 3, esta hija de cardiólogo y enfermera decidió que lo suyo era la música, a la que empezó a dedicarle su 100 por 100. Su indudable carisma y su ductilidad (canta y rapea con pasmosa habilidad, transita por el R&B, el dancehall, el reggaeton, el trap y la bachata) la llevaron a colaborar con Lola Índigo, Becky G, Duki, Danny Ocean, Rauw Alejandro y muchos más. Con sólo un disco publicado, 'Animal', ya tiene una nominación al Grammy Latino y participa en uno de los discos más importantes de la presente campaña, 'Un verano sin ti', de Bad Bunny.

María no para de trabajar, y ya tiene listo su segundo larga duración, 'La nena de Argentina': «El disco es solista. Creo que es un súper desafío, y me gusta. Me gusta apostar y ser valiente. Hoy en día sacar un álbum solista siento que es algo arriesgado, pero el resultado nos va a enorgullecer un montón y estoy feliz. Muchos géneros, mucha versatilidad, tanto en el género de la música como en las composiciones. Es un proyecto muy bien pensado, con mucho tiempo, con muchas cabezas pensando en él, pero, sobre todo, siguiendo una estética», nos avanza la argentina.

En su concierto malagueño seguro que anticipará algunos de sus temas, como 'Automático', todo un éxito en internet, que muestra el modus operandi de esta artista: «Un día a las 18.00 horas, saliendo de ver una película, me empezó a resonar una melodía a la cabeza, de una letra, la del coro. Le mandé un esbozo a mi productor y le puse: Amigo, hazme un disco y quiero que sea reggaeton old school. Le mandé referencias y le dije que iba a tener esa letra. Le mandé el estribillo cantado con letra y, al día siguiente, me dijo que ya lo tenía. Cuando lo escuché no lo podía creer. Escribí toda la letra en el avión en un viaje a Chile y, cuando volví, la grabé y así quedó. No necesitaba nada más».

Lali Espósito

Vamos con Lali Espósito (Buenos Aires, 1991). Muchos la habrán conocido por su papel de Wendy en 'Sky Rojo', pero Lali Espósito lleva años en el mundo de la interpretación, desde que era niña, en su Argentina natal. Un trabajo que, además, compagina con su exitosa carrera como cantante y figura mediática (acaba de fichar como colaboradora del programa de Antena 3 'El Hormiguero'). «Es bastante complicado compaginar todas esas facetas, pero yo soy una señora loca (risas). Es el ritmo que conozco, quien lo vea desde fuera pensará que estoy demente, pero siempre mezclé esos universos artísticos. Empecé desde muy chiquita haciendo telenovelas que tenían música. A medida que fui creciendo empecé a separar los dos mundos, es difícil compaginarlo y hay que currar mucho, pero no es imposible», nos dice.

La música de Lali Espósito suena a muchas cosas, todas del gusto moderno. «Si trabajas con un sonido solo porque le gusta a mucha gente, terminas traicionando tu manera de sentir la música. Siempre hay un público ahí que no hay que subestimar, el público pop al que le gusta la música electrónica y otros ritmos cuando está en una fiesta», asegura Lali. También en su repertorio hay una cierta tendencia a lo picante (uno de sus últimos temas, 'N5', está dedicado a su amiga Lola Índigo, con frases como «Te quiero encima, nada encima/ Solo el cinco de Chanel/ Ya rompimos la tarima/ Luego el cuarto del hotel»).

Si quieren saber por dónde discurre el pop en español del presente y el futuro pasen por taquilla y vayan a ver, oír y bailar a María Becerra y Lali Espósito. Háganse con sus entradas pronto que volarán.