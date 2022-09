Con un simpático "¡Hemos vuelto, chavales!" El Kanka inició ayer un live en Instagram muy importante: el que marca su regreso a la escena pública tras casi un año alejado de los escenarios por una necesidad muy simple pero imperiosa: la de parar, detener un tiempo su carrera, diez años marcados por el esfuerzo continuo.

Juan Gómez Canca interpretó ayer ante un reducido grupo de seguidores varios temas que compondrán su nuevo disco, grabado precisamente durante este parón público. Pero el álbum ("muy bonito y muy guay", dice) no es, ni mucho menos, lo único que ha hecho el malagueño durante el descanso. "He visto 'Friends' entera, me han operado de una hernia inguinal, se quemó mi casa y me tuve que mudar un par de veces, me he ido de vacaciones por primera vez en diez años", recapituló el cantautor, antes de atacar temas como 'Autorretrato' y 'A dieta de dietas'.

Tocaba vivir

"Ha llegado el momento de contaros algo importante". Así, en diciembre del 2021, empezó El Kanka a explicarles a sus numerosos seguidores la decisión que había tomado a través de un comunicado en sus redes sociales. El malagueño ha decidido "irse por un tiempo indefinido", aparcar los compromisos profesionales para dedicarse a lo más importante de todo, a vivir. "El cuerpo me está diciendo: 'Detente'. ¡Toca vivir! Cosas de los vivientes", continuó.

Precisamente, 'Cosas de los vivientes' es el título del próximo álbum, que, cómo no, presentará entre nosotros, concretamente en el Teatro Cervantes. Paciencia, que lo hará el 15 y el 16 de abril del próximo 2023.

Lo cierto es que la carrera de Juan Gómez Canca ha sido de las de fondo; lejos de pelotazos y booms instantáneos, es una trayectoria hecha desde abajo, sin más ayuda que las canciones y quienes las quieren escuchar. "Llevo 10 años de gira ininterrumpida. Más, si contamos los inicios en bares, antros y demás. Han pasado tantas cosas que para contarlas todas necesitaría otra vida", argumentó el malagueño en su post de hasta luego. "He cantado para 3 personas y para 60.000, he dado 8 conciertos en 8 días, me he pinchado urbason en Cádiz para cantar en el Falla porque estaba enfermo, he pasado de ir sólo con mi guitarra a llevar un equipo de 13 personas, he cantado con la barriga chunga, sin dormir, resfriado, con jet lag, triste, con mi padre recién fallecido, de resaca, con ansiedad y con vértigo, he llenado el Wizink Center en Madrid y he suspendido un concierto porque no vino nadie". Mucha tralla encima, desde luego.

Afortunadamente, menos de un año después, ni un incendio doméstico y ni una hernia inguinal han podido con las ganas de cantar y de contar de El Kanka. Lo necesita: "La música me reconcilia conmigo mismo y con el mundo. No sé qué sería de mí sin ella". Bienvenido de nuevo, Juan.