«Me he dado cuenta de que me quiero componer una canción al sentimiento patriótico»

Lideran en estos momentos las listas de ventas Harry Styles, Rosalía, Bad Bunny... Una música bien diferente a la suya.

Es el signo de los tiempos. Rosalía es súper valiente. Su último disco alberga baladas increíbles. Cuando ella quiere, hace cosas con hondura. La parte que se conecta con el flamenco me parece interesante. Quizá, lo que menos me aporta es su juego con el trap. En cualquier caso, ella es un ejemplo de empoderamiento que puede resultar inspirador para otras mujeres. No obstante, esto me hace pensar qué premia el algoritmo y qué no.

Lleva un cuarto de siglo con la guitarra al hombro, ¿le ha costado mantener las promesas que se hizo al principio?

Las he cumplido en la medida que he sido fiel a mí mismo. Cuando empecé, pensaba que la industria era un territorio hostil y eso, en el fondo, hizo que me volviera impermeable. Me acoracé. Conforme he ido haciéndome mayor, me he dado cuenta de que esta actitud tiene una doble cara: por un lado, está genial porque te permite ser quien quieres; pero, por otro, el hermetismo no es bueno. Yo era un muchacho serio y arrogante que tuvo que pagar un coste. Los años me han vuelto más flexible y me han hecho entender que no tengo que estar constantemente en el centro del relato.

¿Qué tienen los primeros cancioneros que siempre parecen insuperables?

Es algo que leo a menudo, pero no lo comparto. Yo creo que hago mejores temas con 48 que con 23 porque soy más exigente. Eso no quiere decir que no esté orgulloso de mi debut. Al contrario. Sin embargo, me gusta más lo que hago hoy porque me cuestiono más.

¿Ha cambiado su forma de entender Papá, cuéntame otra vez?

Esta canción fue compuesta como un reproche de un hijo a su padre. El problema es que ahora el padre soy yo. Y eso lo cambia todo: desde que nació mi hija, me pregunto cuál es el relato generacional que hemos construido. Si te soy sincero, no tengo una respuesta clara. No sé si hemos sido capaces de hacerlo. Algo que los jóvenes sí están consiguiendo. Sobre todo, las mujeres: Rozalén, Vega, Ainoa Buitrago, Carmen Boza, Ede...

«Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam», recoge uno de los versos de esta canción. Viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no hemos aprendido nada?

Lo que sucedió en los Balcanes fue un horror. Nos impactó muchísimo. Y lo peor es que estaba pasando aquí al lado. Con Ucrania nos está ocurriendo igual. De alguna manera, estos acontecimientos marcan el devenir de una época y suponen un cambio de paradigma.

¿Por qué papá y no mamá?

Aunque el foco del relato lo poníamos en ellos, el mensaje también estaba dirigido hacia ellas. Aun así, es verdad que vivimos en un modelo patriarcal que, en cierto modo, influyó. Lo más probable es que ese Mamá, cuéntame otra vez lo escriba mi hija.

¿Con qué fin compone?

Para mí, la música es terapéutica. A veces, parece que los artistas somos personas con capacidades especiales, pero la realidad es que arrastramos taras: no sabemos convivir con la soledad y tenemos miedo al paso del tiempo. La necesidad que tenemos los músicos de canciones es mayor que en el resto porque en ellas se canalizan nuestros problemas.

Editó su primer elepé en 1997, rodeado de una gran crispación política. Algo similar a lo que ocurre en la actualidad.

La gran diferencia entre entonces y hoy es que se han roto bastantes consensos: hace años, por ejemplo, era impensable que alguien viniera y dijera que hay que sacar el Orgullo del centro de Madrid. Esa expresión tan clara de la homofobia era inconcebible. Hoy hay partidos que dicen que quieren revisar los libros de texto para determinar si se está adoctrinando a los alumnos. ¿Adoctrinar en qué sentido? ¿En cultura democrática, en diversidad, en derechos humanos…? ¿Decirle a un chico gay que lo que siente está bien es adoctrinar? Me hierve la sangre que lo duden cuando, en los colegios públicos, aún se sigue impartiendo religión católica. Es verdad que estas cosas existían antes, pero en la periferia. Ahora, en la competencia por el voto, se ha ido extendiendo. Y eso es muy peligroso.

El concepto de libertad tiene cada vez más tintes políticos, ¿no le parece?

Si se callase el ruido trata precisamente esta cuestión: «Nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes». Es todo apariencia. Es como cuando, para defender la educación segregada, te hablan de la libertad de elección. En eso consiste su batalla cultural: apropiarse de los significantes y darles su contenido. Un dato curioso lo encontramos en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid: la derecha representaba el gamberrismo y la izquierda era el orden. Esa alteración en los roles, que ha tenido un coste enorme, forma parte de una guerra que están ganando los primeros. Cuando ellos dicen que el Gobierno es ilegítimo dan a entender que está a un paso de ser ilegal y, si lo es, contra él cabe cualquier cosa.

¿Le parece correcto el discurso de Vox?

Tengo mis dudas sobre los límites de la libertad de expresión, no sé hasta qué punto las consecuencias tienen que ser penales. Una cosa son los delitos de odio, pero más allá... Yo creo que tiene que ver más con la reprobación a nivel público y con la responsabilidad de los medios. El dilema está en cómo recuperar los consensos que nos hacían entender que estas proclamas son algo obsceno que no caben en nuestro debate.

Quizá sea una buena forma de saber cuán peligrosos son.

Sí, pero eso da alas a según qué cosas. El lenguaje es performativo. Te pongo un ejemplo: en el momento en el que tú deshumanizas al Mena, lo siguiente es tratarle como si estuviera en una cárcel. Y, paso a paso, se pueden ir subiendo más escalones. Los grandes genocidios empezaron así.

Sus recientes trabajos carecen de ese matiz político que tanto le caracteriza, ¿está harto?

Aparece, pero no de manera tan explícita. Últimamente, me planteo qué es lo que quiero contar. Y me he dado cuenta de que me gustaría componer una canción dedicada al sentimiento patriótico. Me apetece porque tenemos que tender a un nosotros en un contexto como éste. Si escuchas el Mediterráneo de Serrat, ese sentimiento está todo el rato. Cuando se habla del mar, se está haciendo de nosotros. Es nuestra memoria colectiva. Incluso para los que somos de interior. Echo en falta ese sentido de comunidad.

Con las ideas tan claras, ¿por qué no ha dado el salto a la política?

Porque es ingratísima. Yo no entiendo de estrategia, acabaría diciendo cualquier cosa que no debería. Además, el coste personal y familiar sería brutal, de repente, mi vida estaría sometida a un escrutinio salvaje y brutal.