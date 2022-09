Modesto García vuelve con más 'Crímenes Ilustrados'

El diseñador gráfico malagueño Modesto García se sacó de la manga en pleno confinamiento, el año pasado, un proyecto de lo más singular: #CrimenesIlustrados, una interesante campaña en la que García proponía a sus seguidores crímenes ficticios para que encontraran al asesino. El éxito de aquella aventura del, recordemos, ganador del primer Concurso de Hilos de Twitter traspasó las fronteras de lo digital y se convirtió, meses después, en un libro editado por Plaza & Janés. Pues los lectores de García tienen sed de misterios y el sello va a publicar doce casos nuevos para poner a prueba nuestra capacida de lógica y observación.

En 2021, el malagueño, siempre empeñado en demostrar los usos creativos de las redes sociales, se alió con el ilustrador Javi de Castro para sacar al Sherlock Holmes o al Hercules Poirot que llevamos dentro. La primera entrega nos mostraba la escena de una muerte. «¿Se suicidó o fue asesinado?», se nos preguntaba. En el dibujo, las pistas y los indicios para resolver el caso. «Es un género que no he inventado yo, lo que pasa es que sí era una cosa siempre muy muy sencilla, de uno o dos pasos y, sobre todo, que no era interactiva. Entonces se me ocurrió hacer esa versión, pero mucho más compleja, con muchos más pasos a los que llegar, con más conclusiones a las que llegar, y, sobre todo, con la innovación de la interactividad», comentó el malagueño a la revista 'Yorokobu'.

Inventiva, imaginación y originalidad son las claves del éxito de estas historias, que no se narran de forma lineal sino que es el lector el que debe completar el puzzle demostrando sus aptitudes deductivas. Desde suicidios sospechosos hasta cruentos homicidios, disputas familiares por herencias millonarias, crímenes pasionales, identidades ocultas, secretos mortales y misterios por desvelar, el lector tendrá que resolver los crímenes valiéndose de su perspicacia y observación.

Un astronauta expulsado de su nave, un apuñalamiento en un vagón de tren, un laboratorio que ha saltado por los aires, un Papá Noel ahorcado, un cazador que se ha pegado un tiro... Éstos son los nuevos íntrigulis con los que Modesto García nos retará en noviembre. "¿Podrás encontrar al culpable simplemente observando el lugar de los hechos?", nos pregunta.