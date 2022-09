Raphael y Pablo López cantarán victoria en noviembre

El álbum número 57 de Raphael no va a ser uno más. El cantante, siempre hambriento de colaboraciones con artistas más jóvenes, le ha hecho a Pablo López el encargo de su vida: la composición y producción de su nuevo repertorio. El 18 de noviembre se publicará el resultado, titulado 'Victoria'. Veremos si el malagueño está a la altura de la impresionante nómina de compositores que han escrito para el de Linares, con, por supuesto, el gran Manuel Alejandro por encima de todos.

"Queridos todos, me hace especial ilusión poder anunciar que el 18 de noviembre verá la luz 'Victoria', un álbum sumamente especial escrito y producido por Pablo López", anunció ayer el icónico vocalista en sus redes sociales con una especie de video teaser del disco. El fuengiroleño está exultante, como demuestran sus palabras para referirse al disco: "'Victoria' es el encuentro de dos en una dimensión que trasciende en lugares donde lo de menos es lo palpable. Lo escuchable, lo visible. Allí donde nos encontramos, no hay edad. Ni idioma. Ni siquiera nombre, artístico o no. De ese encuentro surge cada expresión en forma de canción. El que escucha, el que canta, el que escribe y el que cuenta se alternan patológicamente en cada verso. 'Victoria' puede ser el Rapahel que yo sueño. El López que sueña Rapahel. Y, a la vez, los dos que sueña la música. Nunca pensé que iba a decir tanto de alguien y tanto de mí mismo, en un puñado de canciones", comentó.

Lo cierto es que se trata de una alianza lógica: Pablo López lleva años perfeccionando un estilo de canción melódica muy teatral, casi de musical, de arreglos épicos, repletos de orquestaciones; melodías y sonidos que se ajustan como un guante a la garganta de Raphael, que siempre entona a lo grande, sin miedo a nada.

La colaboración nace de una gran admiración mutua, que tuvo su primer fruto en una canción de 'Infinitos bailes', el disco en el que el cantante seleccionó a autores jóvenes como Mikel Izal, Dani Martín, Rozalén y la malagueña Vanesa Martín, entre otros, para que le hicieran canciones a su medida. Uno de ellos fue Pablo López, y aquello les supo a poco. Quedaron en hacer juntos un disco, lo grabaron, en parte, en Abbey Road (la casa de The Beatles) y ahora lo tienen ya listo. "Honor y complicidad". Con estas dos palabras resume Pablo López la esencia de la alianza, y espera que se oigan en 'Victoria'. Toca esperar hasta noviembre.