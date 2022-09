Ángelo Néstore logra el Premio Espasa es Poesía

El poeta hispanoitaliano Ángelo Néstore ha sido galardonado con V Premio Espasa es Poesía por la obra ‘Deseo de ser árbol’, de la que el jurado destacó que “se trata de una poesía muy comunicativa, cercana y vital, de una entrañable fragilidad no exenta de sensibilidad poética y sabiduría expresiva”. El galardón está dotado con 20.000 euros y en anteriores ediciones ha premiado a Aitana Monzón Blasco, Rafael Cabalier, David Galán 'Redry' e Irene X. El jurado ha estado compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto,Redry, Alejandro Palomas y Viviana Paletta,

Néstore aseguró sentirse sorprendido con el premio, que había conseguido algo tan inusual como "dejar sin palabras a un poeta". "Estoy muy feliz de que se publique 'Deseo de ser árbol', ya que es un libro que reúne las premisas del anterior, 'Actos impuros' y arroja la luz sobre los conflictos con la familia, el amor y el deseo. Es también una búsqueda hacia otros modos de desear, desde un deseo que es polimorfo, abierto a ser moldeado de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Es una apuesta hacia la liberación del deseo, desde una mirada colectiva capaz de desatar la imaginación, y la creación de comunidades de afecto que nos ofrecen otras formas de disfrute y de placer», describe el autor.

Ángelo Néstore (Lecce, 1986) es una de las voces más singulares y apreciadas de la poesía contemporánea española. Escribe en español fundamentalmente, una lengua que no es materna pero que domina a la perfección y que, además, otorga a sus textos de otra profundidad y perspectiva. "Escribir en español me permite abordar el lenguaje con cierta distancia, con una suerte de intrusismo que me deja observar y reflexionar desde una perspectiva más elástica y menos encorsetada, al no dominarlo por completo. Seguramente, escribir en mi lengua materna no me ofrecería esta amplitud de mirada y la falta de pudor que siento cuando escribo", comentó en una entrevista con La Opinión de Málaga hace unos años.

Premios de prestigio como el Emilio Prados y el Hiperión avalan su mirada poética, que observa, desde lo íntimo (a veces, tremendamente personal) asuntos como las fronteras y las etiquetas: "Me encuentro en tránsito en cuestiones de identidad, género, ciudadanía, creación y hasta trabajo y me siento cómoda al respecto", apunta. También su obra supone un manifiesto político, basado en una militancia insobornable que busca lo que él llama "torcer la mirada": "Se trata, por un lado, de cuestionar lo establecido y, por otro, de poner en tela de juicio a una misma. Vivimos en una sociedad que nos ha encaminado hacia lo monolítico, por evidentes intereses políticos y económicos y que, a la vista está, han fracasado: pienso en el trabajo fijo, en el matrimonio como contrato de derechos hasta la muerte, en la resistencia a la eutanasia como obligación a la vida por encima de cualquier otro aspecto, entre otros. Todo lo que se escapa a estas estructuras de poder nos lleva a la frustración y al miedo, del cual beben las extremas derechas. Para empujar estos límites es necesario torcer la mirada, hacia fuera y hacia dentro".

El hispanoitaliano no sólo escribe; también es gestor cultural (la semana que viene Irreconciliables, el festival de poesía que fundó junto a Violeta Niebla), editor (es el responsable de Letraversal, editorial cada vez más pujante), profesor (imparte clases universitarias en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga), actor (con dieciocho años se alzó con el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Concurso Nacional de Teatro Vittorio Gassman de Roma) y hasta cantante: debutó con la canción (arropada con un suntuoso videoclip) 'Poeta Cíborg Pecador', una pieza de tecno pop con la que expandió el mensaje de su poemario 'Hágase su voluntad'.