El público lo supo durante su actuación. Dani Martín actuó este sábado en la plaza de Toros de Murcia, con un aforo abarrotado, como parte de su gira 'Qué caro es el tiempo'. Pese a que el cantante y exvocalista de El canto del loco disfrutó como "un enano" de la actuación, un suceso enturbió su noche, como él mismo contó a su público.

El artista explicó que le habían robado la guitarra del camerino. Según detalló, el ladrón se llevó uno de sus instrumentos más queridos, que le lleva acompañando toda la vida, y con el que ha compuesto muchos de sus éxitos.

No se quedó ahí el madrileño. Se refirió al autor del robo como "alguien que está podrido por dentro" y, por otro lado, espera que el haberse llevado uno de sus bienes más preciados, cargado de valor sentimental, "le sirva para comprar comida", a la vez que pedía un aplauso para el ladrón.

Ha ganado el Murcia, ha ganado el UCAM CB Murcia y esta noche por un rato he vuelto a tener diez años en el concierto de Dani Martín #ECDL



Ni tan mal. pic.twitter.com/eh0FWvr6oz — Alejandro Martínez (@jandromar96) 1 de octubre de 2022

Dani Martín agotó las entradas de su concierto en Murcia hace meses. El público murciano llevaba mucho tiempo esperando de nuevo su visita. Este es uno de los últimos conciertos de su gira, que arrancó en otoño de 2021. "Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame 'Lo que me dé la gana'. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo", decía cuando presentó el tour.

Además, el madrileño ha recuperado algunas de las canciones de El Canto del Loco: 'No, no vuelve' (2021), un disco de versiones que es "un homenaje al foro rosa, al foro azul y al foro verde. A David Otero, a Chema Ruiz, a Jandro Velázquez, a Iván Ganchegui, a Nigel Walker y a aquellos años locos".