El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga acogerá este viernes, 7 de octubre, el penúltimo RED Friday de 2022. La cita, que tiene lugar el primer viernes de cada mes en las instalaciones de La Térmica, dará el pistoletazo de salida de la programación del último trimestre del año con la inauguración de la muestra 'This is my swim lane' de Mária Svarbová y un encuentro previo con la autora.

La jornada se completará con el festival de poesía Irreconciliables y la obra teatral 'Se alquilan colchones', ha indicado la Diputación en un comunicado. El rastro cultural nocturno RED Friday reunirá este viernes de 18.00 a 00.00 horas el 'market', que vertebrará todo el evento con más de 40 puestos dedicados a artesanía, ilustración, coleccionismo y moda. Paralelamente, las 19.00 horas tendrá lugar en la sala 001 el encuentro 'Retrofuturo en la piscina' con la artista Mária Svarbová, que inaugurará su exposición 'This is my swim lane' a las 20.00 horas (sala 014), abierta al público hasta el 12 de febrero de 2023. Las artes escénicas cobrarán protagonismo con Central de Actuantes y la comedia 'Se alquilan colchones', de la compañía Surterráneo Teatro y dirigida por Angélica Gómez. La obra aborda los abusos de poder y el engaño con el juego de la oca como telón de fondo. Se representarán dos pases, el primero a las 19.00 y el segundo a las 19.45 horas, ambos en la sala 002 --entradas a la venta--. Por otra parte, La Térmica vuelve a colaborar con el festival de poesía Irreconciliables en su XI edición, con la performance 'No se puede hacer otra cosa que saltar al agua', de la mano de Desobedientes Teatro y The Lonely People VPF. Será a las 20.00 horas en la sala 105 y participarán Javi Guzmán, Marina Lentisco, Álex Ro, Ocaña, Marity Manzanera, Tony Gómez y Laura Villargordo. En cuanto a la programación musical, este RED Friday dispondrá de dos espacios entre los que se distribuirán conciertos y DJ sets. En el escenario Cervezas Alhambra tendrá lugar a las 20.00 horas la actuación del grupo de pop 'El Momento Incómodo' (Madrid) --proyecto personal de Malena Fernández-- y la sesión de house, así como otros géneros tangenciales, de Jonás Beramí a partir de las 21.00 horas. El Patio del Tiempo acogerá los conciertos de la banda madrileña de noise pop y atmósferas opresivas 'Carrera' (20.30 horas) y el show de 'Ortiga' (21.30 horas), nombre tras el que se oculta el santiagués Chicho González con un espectáculo de tropicalismo, verbena gallega y pop. En el mismo escenario, la DJ MC Brava, que ha llegado a pasar por el festival Coachella, será la encargada de cerrar el evento con una sesión Boiler Room, a partir de las 22.30 horas. Algunas de las actividades estarán sujetas a controles de aforo. Por último, han recordado que el plazo de solicitud para participar en el 'market' del próximo rastro cultural nocturno, 4 de noviembre, ya está abierto.