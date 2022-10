Málaga y una selecta parte de la profesión acompañarán el próximo domingo a La Cañeta en su adiós a las tablas. Cantaores como Israel Fernández o Remedios Amaya, bailaores como La Farruca y Carrete y guitarristas del prestigio de Pepe Habichuela arroparán a la artista del Perchel en el homenaje que el público y todos sus compañeros de viaje, desde sus coetáneos hasta las nuevas generaciones, le rendirán en el Teatro Cervantes de Málaga.

El espectáculo se llama ‘Honores a La Cañeta de Málaga’, tendrá como presentador a Manuel Curao y llenará el edificio vista la velocidad a la que se está agotando el papel (19.00 horas del domingo 16 de octubre, últimas entradas a la venta -de 12 a 36 euros-).

De momento, La Cañeta y su marido, el también cantaor José Salazar, ya plasmaron ayer las huellas de sus manos en el teatro en el que se podrán ver el domingo algunos de sus últimos pellizcos de arte en público.

La concejala de Cultura de Málaga, Noelia Losada, y la responsable de Programación del Teatro Cervantes, Ana Añoto, presentaron a la bailaora y cantaora en una rueda de prensa concebida como uno de los actos de reconocimiento de su trayectoria, una ceremonia que se convirtió en una muestra de su «espontaneidad y genialidad», con numerosos arranques por bulerías y mucho sentido del humor.

La Cañeta y José Salazar recordaron anécdotas de su trayectoria conjunta, desde su amistad inquebrantable con Lola Flores, a quien la artista del Perchel le «robó una parte de su raza», hasta sus giras por Japón, México, Nueva York y Buenos Aires o esa vez que Carmen Amaya la coló en una actuación suya en el Teatro Cervantes, y a cambio ella se llevó de fiesta a la bailaora barcelonesa a una venta malagueña.

La Cañeta tiene muy claro de dónde le viene el genio, su capacidad para convertir en bulerías y en un santiamén cualquier melodía, ya fuera un anuncio, un tango o cualquier canción japonesa.

«Eso se lleva dentro, compañeros. De lo que he escuchado, de lo que he visto. Porque ya lo traía yo en los genes de mi madre», ha señalado la artista de 88 años alabando a La Pirula, «un monstruo» a quien Pastora Imperio quiso retener en Madrid (le dijo: «no te vayas de aquí, Pirula, que te pongo rica»). El guitarrista Chaparro de Málaga y Kiko de Tiriri, que toca las palmas en el espectáculo del domingo, han estado también en el acto de este martes.

Tras siete décadas en activo ha decidido retirarse de los escenarios para ver los toros desde la barrera. Por eso, sus compañeros quieren homenajearla de la mejor manera que saben: brindándole su arte. Los organizadores de este homenaje a la bailaora y cantaora Teresa Sánchez Campos, Paco Roji, Andrés Varea y Ramón Soler, han optado por dotarlo de un ritmo escénico vivo, en el que participará una selecta nómina de compañeros.

El domingo saltarán al escenario del Cervantes los cantaores Bonela Hijo, Remache, Pinto Cortés, Remedios Amaya, Cancanilla de Málaga, Antonio ‘El Álvarez’, Amparo Heredia, Israel Fernández y Manuel de La Josefa; los guitarristas Pepe Habichuela, Chaparro de Málaga, Antonio Soto, Luis ‘El Salao’, Rubén Lara y Juani Santiago; los bailaores La Farruca, Carrete de Málaga y Luisa Chicano; los palmeros Kiko Tiriri, Juan Laiker y Fernando Santiago; el percusionista Juanma ‘El Canastero’, y la pianista Carmen G. Jara.

Teresa Sánchez Campos, Cañeta de Málaga, es una cantaora y bailaora genial. Su carrera artística comienza a finales de los años 40 y a partir de 1959 empezó a grabar. En su discografía abundan los cantes festeros interpretados con incandescencia. Durante décadas artistas y aficionados han quedado rendidos ante una manera de bailar en la que derrocha pasión y una capacidad de transmisión solo al alcance de los elegidos.