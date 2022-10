El cantante y compositor Luis Cepeda ya tiene su tercer disco de estudio, ‘Sempiterno’, en la calle; trece canciones que el artista ourensano define con una sola palabra, «amor», sin eludir temáticas más sociales que definen su manera de estar en el mundo. «Tengo una posición en la que tengo un altavoz y debo usarlo. Tengo que cantar y componer sobre las cosas que me parecen mal y por eso critico lo que está pasado de moda, ese pensamiento machista, homófobo y misógino del siglo pasado que no comparto», destacó a Efe tras abordar la cuestión de los roles de género y la diversidad sexual en uno de sus temas, ‘La camisa vieja’.

En ‘Sempiterno’ (Universal Music) ha reunido experiencias propias, pero también -dice- historias que le cuentan, le pasan ve o escucha. «Un disco es una carrera de fondo, no se hace en un día, hay que vivir mucho para que salga luego la letra correcta», explica. «Este disco es amor puro y duro, no puede ser otra cosa cuando hablo de mi madre y de mi padre y de momentos que me gustaría que volverían porque echo de menos, como pasar tiempo con mis amigos de Galicia o el volver a tener 14 años y estar sentado en el banco del parque con la chica que te gusta», señala.

«Nené» y «Tus aviones» son las piezas musicales que dedica a sus progenitores y que el pasado mes de mayo tuvo la oportunidad de cantar, en su ciudad natal, delante de ellos. «Mi madre lloró mucho cuando escuchó la canción y yo también porque la estaba sintiendo muchísimo. Luego mi padre se puso celoso y le hice una a él también. No lloró porque no llora nunca, pero se emocionó muchísimo», confiesa.

Y es que Cepeda (Ourense, 1989) opina que el 90% de las canciones hablan de amor, pero pocas veces se habla del «amor eterno» como es el que te ofrece una madre o un padre, de ahí que decidiera escribirles un tema. «No existe amor más verdadero que el que te van a dar ellos», reflexiona.

Con esta creación, Cepeda explora mucho más el pop-rock e, incluso, el punk, y se atreve también con sonidos más cercanos al R&B, aunque, afirma, siempre fiel a su tono de balada.

‘Sempiterno’ es el tercer disco en cinco años, tras ‘Principios’ (2018) y ‘Con los pies en el suelo’ (2020). Juntos trazan un proceso que, tal y como ha asegurado, le ha servido para «madurar» en sonido y letra, pero con el que todavía debe encontrar su sitio, de ahí también que haya escogido este título. «Mi primer disco se llamaba ‘Principios’. Este es el tercero y estoy todavía buscando mi hueco y saber qué es lo que quiero, pero sé que no quiero que tenga fin», subraya Cepeda, que arrancará los conciertos de presentación el 5 de noviembre en la sala REM de Murcia.

Sin colaboraciones

Uno de los aspectos destacados de ‘Sempiterno’ es que Cepeda ha decidido no contar con colaboraciones, algo que reconoce que es llamativo, pero de lo que se ha desligado porque «se hacen por interés y por hacer números». «Vivimos en un mundo en el que a veces las colaboraciones entre artistas se hacen sin conocerse entre ellos. La música debe ser eso, no números», ha zanjado en declaraciones a Europa Press.

Al respecto, no descarta una reedición del nuevo disco, con las colaboraciones de amigos suyos, como Nil Moliner, Dani Fernández o Álvaro de Luna.

El artista suele despertar un gran amor de sus fans, que recaudan dinero por su cumpleaños para donarlo a causas benéficas, pero también es conocido por tener polémicas con sus detractores en sus redes sociales, especialmente en Twitter, aunque ha aclarado que ya no se ofende por ese tipo de situaciones.

«Encajo perfectamente las críticas constructivas pero las destructivas no las entiendo, aunque después de cinco años ya me dan igual. Bloqueo y a seguir», ha señalado.

Cepeda ha confesado que uno de los retos profesionales que le quedan por cumplir es viajar a Latinoamérica para cantar allí. «Irme para allá sería ideal. Antes de la pandemia, tenía dos conciertos en Argentina, en los que además hice ‘sold out’, pero llega el coronavirus y no se pudieron celebrar», ha lamentado.

Por otro lado, el artista no se ha mordido la lengua y ha calificado de «aberrantes» los recientes gritos machistas de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja (Madrid). «Es una aberración que se permitan ese tipo de comentarios y cánticos. En todos los colegios mayores hay ese punto de machismo. Está claro que existe una falta de educación en la ESO y Bachiller y se debe incidir en la educación para que eso no ocurra más adelante», ha señalado en su entrevista con Europa Press.

Cepeda también ha compartido las críticas realizadas por Alba Reche a la industria musical, al afirmar la artista que «es insultante el evidente blanqueamiento de artistas machistas», y ante lo que Cepeda ha reconocido cierto «favoritismo» para los hombres en el sector pero no comparte el término misoginia, también empleado por la artista.

«Los hombres lo tenemos más fácil para triunfar y no nos tenemos que currar tanto las cosas. Sin embargo, llamarlo misoginia, que es odiar a las mujeres, me parece un punto más de lo que hay. La industria musical no odia a las mujeres», ha manifestado.