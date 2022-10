Los españoles Jaume Balagueró y Carlos Vermut y el surcoreano Park Chan-Wook serán algunos de los cineastas que competirán en la sección oficial del trigésimo segundo Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), que se celebrará del 9 al 17 de noviembre.

Una decena de películas formarán parte del concurso, entre ellas «Venus», dirigida por Balagueró, protagonizada por Ester Expósito y en cuya producción participa Álex de la Iglesia y Carolina Bang, según informó ayer viernes el Fancine en un comunicado.

En este relato inspirado en H. P. Lovecraft, un sórdido bloque de pisos en el extrarradio de Madrid sirve de refugio a una joven bailarina, aunque pronto descubrirá que los peligros que encierra el edificio serán mucho peores que aquellos de los que huye.

Balagueró concursará con este título al tiempo que el festival homenajea en esta edición su obra cumbre, «[REC]», cuando se cumple el decimoquinto aniversario del estreno de esta cinta.

También competirá «Mantícora», la cuarta película de Carlos Vermut, en la que la psicología de los personajes juega un papel crucial en la trama.

El director madrileño presenta en este «thriller» a un diseñador de videojuegos con un tremendo secreto para reflexionar sobre los monstruos cotidianos que habitan silenciosamente entre nosotros.

La tercera cinta española en concurso será «Irati», una fábula vasca hecha largometraje por Paul Urkijo que hunde sus raíces en la mitología antigua y que está ambientada en el siglo VIII.

La sección oficial incluye además «Decision to leave», de Park Chan-Wook, en la que un veterano detective investiga la muerte de un hombre en la cima de una montaña, y en el centro de sus sospechas está la mujer del difunto, pero la atracción que siente por ella lo desestabilizará a todos los niveles.

Tres producciones europeas completan los títulos de la sección oficial anunciados ayer viernes, y la primera de ellas es «Sick ok myself», del noruego Kristoffer Borgli, que se vale del humor negro para plantear una reflexión sobre la superficialidad, los egos desmedidos y la obsesión por la imagen típica de estos tiempos.

La segunda es «Vesper», un proyecto de ciencia ficción con bandera belga, lituana y francesa codirigido por Kristina Buozyte y Bruno Samper y ambientado en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, cuando una niña intenta sobrevivir en este universo postapocalíptico.

Por último, concursará la sátira social «We might as well be dead», la «ópera prima» de la cineasta ruso-alemana Natalia Sinelnikova, que transcurre en un rascacielos construido al borde de un bosque y habitado únicamente por ciudadanos seleccionados para garantizar un sistema libre de problemas, pero la desaparición de un perro romperá el equilibrio.

Las diez películas contarán con su correspondiente pegatina en el Pasaporte Fancine, el particular álbum de coleccionables del festival con el que, un año más, se premia la fidelidad y el apoyo de los espectadores. El creador de los ya tradicionales ‘gatetes’ ha sido en esta ocasión el prestigioso ilustrador Tomás Hijo, que ha desarrollado la propuesta imprimiendo su característico estilo a cada diseño. Profesor universitario, colaborador habitual de Guillermo del Toro, ilustrador de más de medio centenar de libros y creador del merchandising de la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’. Hijo ha tomado como base el icónico maneki-neko de Fancine para customizar cada adhesivo con elementos propios de los títulos elegidos y hacerlos reconocibles.