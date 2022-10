El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga ofrece cuatro encuentros esta semana en su habitual programación de conferencias, con la presencia de la filósofa Josefa Ros en diálogo con el también filósofo José Carlos Ruiz, la actriz Fiorella Faltoyano y el escritor Carlos Zanón.

Las citas comienzan el martes 25 de octubre, a las 19.00 horas, con el ciclo 'Vivir con filosofía'. En compañía del filósofo José Carlos Ruiz, Josefa Ros tratará el aburrimiento, enseñando a la audiencia a escuchar su voz, a explorar sus razones y a encaminar los actos, con los recursos disponibles, para volver a un estado óptimo de satisfacción, según han avanzado desde la Diputación en un comunicado.

Josefa Ros es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto 'Pre-bored. Well-being and prevention of boredom in Spanish nursing homes', financiado por el programa europeo Horizonte 2020 bajo un contrato Marie Sklodowska-Curie Actions. Previamente, fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard. Es especialista en estudios de aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar. También es la fundadora y presidenta de la International Society of Boredom Studies. Es autora del libro 'La enfermedad del aburrimiento' (Alianza Editorial, 2022).

Por sus logros académicos ha recibido distinciones como el Premio Medios de Comunicación Nacional de DomusVi (2021), el Premio Alumni-UCM Investigación (2021), el Premio Julián Marías (2020) o el Lincoln Book Prize for Excellence in Teaching and Service de la Universidad de Harvard (2019), entre otros.

El miércoles, la periodista Ana Pérez-Bryan ofrece una nueva entrega del ciclo matinal 'Historias de Málaga' en el que repasará el histórico incendio del edificio de La Aduana, que tuvo lugar el 25 de abril de 1926. Los detalles de esta tragedia que se saldó con 28 fallecidos --entre ellos, familias enteras-- han llegado hasta la actualidad y han sido objeto de numerosos estudios históricos, aunque cien años después quedan muchos misterios en torno a aquel suceso.

Este mismo día, a las 19.00 horas, la actriz Fiorella Faltoyano acudirá al centro para conversar con los periodistas Antonio Javier López y Alberto Gómez sobre su vida y carrera, protagonizando un nuevo encuentro del ciclo 'Málaga ida y vuelta'. Este ciclo, promovido por el Centro Cultural La Malagueta y Aula de Cultura SUR, está dedicado a reivindicar la trayectoria de personalidades de distintos ámbitos.

Fiorella Faltoyano es una de las referencias indispensables en la historia reciente de las artes visuales y escénicas en España. Actriz de cine, teatro y televisión, Faltoyano ha trabajado con directores como José Luis Garci, Mario Camus y José Luis Cuerda. En su amplia filmografía destacan títulos como 'Asignatura pendiente', 'La Colmena', 'La sombra del ciprés es alargada' y 'Canción de cuna'. Para la televisión trabajó en series como 'Curro Jiménez', 'Cuéntame', 'Hospital Central' y la más reciente 'El Ministerio del Tiempo'. Hace un lustro recibió la Biznaga Ciudad del Paraíso en el 20 Festival de Málaga.

Por último, en un nuevo encuentro del ciclo 'Diálogos de letras', que coordina el editor Malcolm Otero, Carlos Zanón visitará La Malagueta este jueves, a las 19.00 horas, para compartir con la audiencia la versatilidad y el abanico de inquietudes que maneja. En concreto, Zanón se detendrá en la literatura y la música, los dos grandes pilares sobre los que ha construido su obra.

Comenzará así un diálogo en el que explicará cómo nacen sus proyectos, desde una novela hasta una canción, cuáles son sus referentes, cómo se funden en sus libros la literatura y la música, y cómo esta imbricación convierte su prosa en una voz única en el panorama español. Desde el proceso creativo propio, y sus escollos, hasta su visión de la cultura desde el prisma de quien lleva muchos años analizando lo que se lee y escucha.

Carlos Zanón es poeta, novelista, crítico literario y musical, guionista y letrista de canciones. Entre sus novelas destacan 'Nadie ama a un hombre bueno', 'Tarde mal y nunca', 'No llames a casa', 'Yo fui Johnny Thunders', 'Taxi' y 'Love Song'. En 2019 publicó 'Problemas de identidad', una novela con Pepe Carvalho, el protagonista creado por Manuel Vázquez Montalbán. Su obra se ha traducido a numerosas lenguas. Ha sido letrista de Loquillo y los Trogloditas, Brighton 64, Pájaro, Chamizo, El Sobrino del Diablo y Alicia Golpea.