El Circo de los Horrores llega a Málaga con su nuevo espectáculo, ‘Bacanal’, desde ayer viernes y hasta el 13 de noviembre, en su gran carpa instalada en el Recinto Ferial. Un espectáculo único, para reír y dar rienda suelta a las fantasías y deseos más ocultos.

Después del éxito de los espectáculos ‘El Origen’, ‘Manicomio’, ‘Cabaret Maldito’ y ‘Apocalipsis’, con más de 3.500.000 millones de espectadores, su director, Suso Silva, nos trae un nuevo espectáculo donde vuelve a fusionar el teatro de vanguardia, el circo contemporáneo y el cabaret más salvaje, sellos de identidad del Circo de los Horrores.

Suso Silva, Premio Nacional de Circo, describe ‘Bacanal’ como un show con un ritmo muy cercano al sugerente y atractivo cabaret de antaño, con canciones y música en directo, creado para hacer reír con sus bromas, monólogos e interacciones con el público que será muchas veces blanco de nuestras historias.

Muchas ganas de fiesta

Silva explica que, después de dos años de parón por la pandemia del Covid-19, se propusieron «hacer una fiesta, una orgía, en la que se viene a comer y a beber». «Hay gente del público que acaba en pelotas en el escenario. Hay que parar a la gente, que está salvaje, y después de dos años en dique seco tiene unas ganas locas de pasarlo bien», afirma.

Lucifer es el maestro de ceremonias de este espectáculo, papel que interpreta el propio Silva, que ha «evolucionado» durante todos estos años y ahora es Lucifer. «Lucifer no es tan malo. Es muy canalla, pero es muy buen tío. Lleva en su nombre la luz y es un ángel tirado del cielo a patadas porque no encajaba y desestabilizaba. Pues eso me dedico a hacer, desestabilizar, romper moldes y provocar».

El espectáculo cuenta con una explosiva mezcla de teatro, circo, danza, humor y música en directo, donde se pretende que el escenario se diluya y el espectador participe activamente.

Las entradas están disponibles tanto en taquilla como en la web, y han conseguido ‘sold out’’ en las seis primeras actuaciones en Málaga.