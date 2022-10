El amargo, raro y oscuro final de Hablando en Plata

Para muchos, Hablando en Plata (también conocidos como Hablando en Plata Squad, o sea, HPS) son uno de los grandes emblemas del hip hop made in Málaga. Surgidos de las cenizas de los seminales Nazión Sur, Rayka, Capaz, Sicario y Sr Narko, con sus producciones oscuras, puro horrorcore, y sus letras rotundas, repletas de infinitas referencias al noir y al terror, los malagueños son de esos nombres fijos, inevitables para los aficionados estrictos y exigentes al rap español de los 90. Un legado que ahora ha sido enterrado de la peor de las maneras, sin cordialidad alguna y entre rumores de estafas. Una muerte violenta, extraña y oscura, como las canciones de los cuatro malagueños.

HPS se reunieron el año pasado para celebrar su vigésimo aniversario y presentar '#TuFamiliaHastaMorir', un disco que contiene re-grabaciones de sus mejores temas e incluye un corte nuevo, 'Visto y comprobado', adelanto del que, anunciaron, sería su próximo álbum de estudio (que tenían previsto grabar en 2023). Nada de esto va a ocurrir: hace unos días, Rayka (nombre real: Juan Peralta) y Capaz (Rafael Fernández Palenzuela) publicaron un durísimo comunicado en el que partieron peras para siempre con Sicario (Miguel Ángel Soler): «Ante la avalancha de comentarios sobre la cancelación de la gira y sobre las presuntas estafas que dicen que se han realizado, algunas incluso en nuestro nombre, salimos al paso para deciros que HPS ha desaparecido de manera definitiva debido exclusivamente a problemas internos con Miguel Ángel Soler El Sicario. Queremos desligarnos de manera absoluta de cualquier actividad que presuntamente haya realizado esta persona. No tenemos nada que ver con él ni lo tendremos nunca más». Y termina así la nota: «Fue un reencuentro increíble el que vivimos en Málaga y llegamos a ilusionarnos muchísimo pensando que el grupo tenía la gran oportunidad de llegar muy arriba, pero lamentablemente esto se ha acabado para siempre. Hasta siempre, familia».

¿A qué «estafas» se refieren Rayka y Capaz en su comunicado? Por un lado, Sicario, también artista, supuestamente no ha enviado a casi 50 de sus fans los cuadros que les había vendido (a entre 200 y 1.000 euros la obra); por otro, siempre supuestamente, Soler se quedó con los 10.000 euros que un inversor aportó para la grabación de un disco de Nucleares, su combo con el DJ Hazhe. El propio productor y discjockey lo ha asegurado en sus redes sociales: «Quiero dejar claro que yo no sabía nada de dicho trato que en su día hizo con un inversor por dicho valor para financiar la fabricación del disco. Fui yo quien lo hizo, invertí en él muchísimo trabajo y dinero. Tanto el máster como las copias las pagué yo, por lo cual me pertenecen. Nunca supe nada de esos 10.000 euros. Con esto me eximo de toda responsabilidad por parte de los actos de Miguel Angel Soler El Sicario a la hora de negociar contratos sin realmente poseer el Master del disco o la potestad para comerciar con dichas canciones», sentencia el músico.

A partir de aquí, avalancha de memes y comentarios jocosos sobre los delitos supuestamente cometidos por Sicario («El Sicario se llevó la plata, ahora solo son Hablando»); hasta una cuenta de Twitter anónima, refiriéndose a sí misma como una plataforma de afectados por las actividades de Miguel Ángel Soler, lleva días publicando posts abracadabrantes sobre la controversia. Y también todo tipo de rumores sobre la situación personal del propio Soler: «El pobre no estaba en la misma sintonía que el Rayka y Capaz» cuando actuó en la París 15 para celebrar los 20 años de HPS, dice uno de los asistentes al concierto. Después de los comunicados de Rayka y Capaz y Hazhe, silencio, mutismo total; de hecho, Miguel Ángel Soler ha desaparecido de las redes sociales. Termine como termine este embrollo, el final siempre será triste: una de las leyendas de nuestro hip hop, enterrada prematuramente, para siempre.