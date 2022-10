"No quería hacer un show donde la gente pensase demasiado, sino que disfrutase"

Suso Silva es un artista de circo y humorista español, que en 2003 recibió el Premio Nacional de Circo y dirige el Circo de los Horrores desde el 2006. Silva consigue mezclar los ingredientes del circo, el teatro, la música, el baile y el cabaret, condimentado con un gran toque de humor, creatividad, desenfreno y oscuridad y añadiendo la interacción con el público, creando así un suculento espectáculo que nunca deja de sorprender a los espectadores. Después de 4 shows, El Circo de los Horrores vuelve al escenario con su nuevo espectáculo BACANAL, donde el erotismo y el disfrute son protagonistas. Suso Silva representa a Lucifer, el maestro de ceremonias de este show que estará en Málaga desde el 28 de octubre al 13 de noviembre.

¿Cómo fueron sus inicios en el circo?

Mi tío tenía un circo, El Circo de los Muchachos, y con 8-9 años hice mi primera gira por Europa. Ahí me enganché a los aplausos, a las luces, a las acrobacias. Con 16 o 17 años me fui a Barcelona al instituto del teatro y me ‘’metí más cosas en el bolsillo’’, con muchos otros cursos para seguir evolucionando. Participé en muchos espectáculos de teatro y circo, después me dieron el Premio Nacional de Circo en 2003 y a partir de ahí se gestó el hacer nacer ‘’El Circo de Los Horrores’’.

¿Cómo definiría '’El Circo de los Horrores'’?

Es difícil definirlo. Es una fusión de teatro actual, fresco, contemporáneo, hecho por gente muy joven con mucha energía, que no solo hace circo, también cantan, bailan… Y como no, es un cabaret salvaje. Son espectáculos muy interactivos y shows que visualmente son muy atractivos que, gusten más o menos, siempre se habla de ellos.

¿Qué tiene BACANAL distinto de los otros espectáculos del Circo de los Horrores como ''Manicomio'', ''Apocalipsis'', etc?

BACANAL se crea en un momento post pandemia. Yo en realidad tenía escrito un show llamado ‘Réquiem: Sinfonía Final’, pero llegó la pandemia, y pensé que no era el momento de ese show, lo que necesitábamos después de pandemia es una gran fiesta, una gran orgía de los sentidos: comer, beber, erotizarse, tocarse, reírnos, olvidarnos de lo que pasa fuera. Tiene sobre todo un condimento y un toque erótico muy marcado, que es lo que buscaba. No tiene nada que ver con los otros shows.

¿Qué quiere transmitir al público con este show?

No quería hacer un show donde la gente pensase demasiado, sino que disfrutase. Yo lo que quiero es que se lo pasen bien, que salgan con ganas de tocarse, de mimarse, de divertirse, de disfrutar de la vida, de recuperarnos otra vez. Y por eso nació este espectáculo, donde te sientas, te tomas una copa, y van a venir chicos y chicas a meterse contigo, a jugar y a provocarte.

¿Cómo es interpretar a un personaje como Lucifer?

Yo me críe como cómico, por lo que, aunque interprete a personajes muy oscuros, siempre voy a jugar con el humor negro. Este personaje es muy chulo, porque tiene todas las licencias, lo que quiere es intentar convencerte para llevarte al lado oscuro y al público de hoy en día ‘’les pone mucho’’ el lado oscuro. Los jóvenes sois más de jugar a lo prohibido, a lo incorrecto, a lo no convencional, y la gente finalmente adora a Lucifer. Es maravilloso interpretar a un bicho con cuernos que quiere comprar tu alma, que te va ofreciendo cosas para engañarte y llevarte a su lado. El público está muy predispuesto a irse al lado oscuro con Lucifer, es un personaje muy atractivo y muy sugerente.

¿Cómo es el proceso creativo de un show como este? ¿Qué es lo más complicado?

Todo es complicado. Pero lo más difícil es hacer convivir a gente tan distinta, gente del mundo de la danza, del circo, cómicos, técnicos... Es muy difícil ponerlos a todos de acuerdo. Pero finalmente, cuando se produce la ‘’magia’’ es maravilloso, porque todos disfrutan de los trabajos y se sorprenden los unos de los otros. También es muy complicado, después de distintos shows, volver manteniendo el tono, que el público siga ‘’a tope’’, hacerlos reír y volver a sorprender 5 shows después. La gente ya nos conoce mucho, y hay muchos escépticos que vienen ‘’a ver qué hacéis esta vez’’. Yo me estoy poniendo retos siempre, y me jacto siempre de que la frase que siempre repite el público es ‘’me habéis vuelto a sorprender’’.

¿Qué significa el circo para usted?

Yo nací en un circo, para mí son mis juguetes. Yo tenía un trapecio, una cama elástica profesional, malabares, miles de pelotas… Siempre veré el circo como mi sala de juegos, mi creación y el lugar donde tan bien lo he pasado en mi niñez y que sigo disfrutando años después.

Además, el circo tiene una cosa especial y es que se abre a muchas otras artes. En el circo cabe la música, las voces en directo, las acrobacias… Es tan maravilloso que abre la puerta a cualquier otra tendencia artística.

¿Cómo ve el panorama actual del circo en España?

El circo creo que tiene que seguir su proceso evolutivo. Hay artistas de circo en medio mundo buenísimos, la mayoría jóvenes, con unas propuestas maravillosas de circo más contemporáneo y vienen muy fuertes. Los que hay aquí en el Circo de los Horrores son muy jóvenes todos y son muy buenos. Hay una parte de circo casposo que sigue estando ahí, pero es bueno que esté para que también comparemos. Lo único que me molesta es cuando engañan al público y les ofrecen algo que al final no tiene calidad. Pero es cierto que hay circo tradicional y contemporáneo que viene pegando muy fuerte en Europa hace mucho tiempo. El circo, a pesar de todas las crisis, se seguirá manteniendo, seguirá evolucionando y adaptándose a los tiempos, nunca va a desaparecer.

¿Algún proyecto en mente una vez finalice esta gira de espectáculos?

El espectáculo que tenía escrito antes de la pandemia: ‘’Requiem: sinfonía final’’. Se llama así porque es mi último show en el escenario y me voy a dedicar solo a dirigir. Ya tengo unos cuantos años y las giras cuestan un poco más. Le voy a pasar el testigo a mi hija, quiero que sea una mujer la que lleve la voz cantante y sea la maestra de ceremonias en los próximos shows.

Requiem es una mirada a mis últimos años y a mis últimos shows. Es un viaje a las distintas épocas del Circo de los Horrores, a través de personajes que controlan el tiempo y abren una puerta al pasado, al presente y al futuro. Soy yo escribiendo guiones en mi viejo desván y voy desempolvando y sacando elementos cruciales de otros shows: un ataúd, una silla eléctrica, un confesionario… Pequeños toques que los seguidores de los Horrores van a reconocer. Creo que es el más bestia de todos.