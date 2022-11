Paolo Fresu, Hiromi, Avishai Cohen y Jorge Pardo abren esta semana el 36 Festival Internacional de Jazz de Málaga. El encuentro con la música más libre que organiza anualmente el Teatro Cervantes amplía horizontes y exhibe toda la riqueza y diversidad de formatos y estilos del género. El supergrupo Aziza, que reúne a estrellas como Dave Holland, Lionel Louke, Chris Potter y Eric Harland, el regreso a la ciudad de Kenny Garrett y un concierto de Sheila Jordan acompañada por algunos de los mejores solistas de Málaga completan la programación en sala.

Del 3 al 9 de noviembre, el Cervantes será la sede de una edición en la que colaboran la Fundación ”la Caixa”, Cervezas Alhambra y la Fundación Sando y que mostrará una paleta más ecléctica y ambiciosa que nunca, en la que reconocidos solistas de viento, teclados y cuerda coinciden con vocalistas de primera división, homenajes a David Bowie y a Jack Kerouac y la Generación Beat e interesantes incursiones por las nuevas tendencias y por las raíces africanas de la música improvisada. Todo ello con un abanico de formaciones que incluye desde conciertos en solitario (Hiromi) hasta reuniones de estrellas como Holland, Louke, Potter y Harland en Aziza y veteranas estrellas flanqueadas por pequeñas orquestas caso de Sheila Jordan con The Málaga Jazz Collective.

La trigésimo sexta edición valorará las trayectorias de dos de sus participantes, la estadounidense Sheila Jordan, una vocalista clave en el bebop que recibirá el Premio ‘Cifu’, y la japonesa Hiromi, una intérprete tan original, versátil y virtuosa al piano y la composición que inscribirá su nombre en el premio Málagajazz, que precisamente nació para reconocer la maestría en su instrumento de un músico del Festival.

Las entradas para las siete fechas oscilan entre los 15 y los 54 euros. Hay descuentos progresivos (en todas las localidades excepto las de Paraíso). Se aplica un 15% de descuento si se compran entradas para 4 conciertos, un 20 % para 5 actuaciones y un 25% si se adquieren para 6 o 7 conciertos.

Festival de Jazz… en tu zona

Además de estas siete sesiones en sala, la música se está ya expandiendo por las calles, parques y plazas y por diferentes hoteles y restaurantes gracias al proyecto de ciudad Málagajazz, en el que participan las Juntas de Distrito, los hosteleros de la ciudad agrupados en MAHOS y los hoteleros de AEHCOS en colaboración con el Ayuntamiento y Cervezas Alhambra, y que lleva años consiguiendo que los planos cultural y turístico sumen esfuerzos. Los 10 conciertos al aire libre en todos los distritos del Festival de Jazz… en tu zona y las 40 actuaciones del Abierto son la guinda perfecta al 36 Festival Internacional de Jazz, de las que ha han celebrado cinco sesiones, la mitad. El primero comenzó el pasado viernes 28 de octubre con el Sergio Díaz Trío en el Puerto de la Torre y concluirá el domingo 6 de noviembre en Cruz de Humilladero con el Nono García Trío.

Las actuaciones del Festival de Jazz… en tu zona:

Viernes 4 de noviembre: Lara Wong y Lucía Rey Cuarteto . 17.00 h. Teatinos-Universidad. Auditorio del Parque Héroes del Combate de Teatinos

. 17.00 h. Teatinos-Universidad. Auditorio del Parque Héroes del Combate de Teatinos Sábado 5 de noviembre: Rubem Dantas Quartet . 13.00 h. Carretera de Cádiz. Parque de Huelin

. 13.00 h. Carretera de Cádiz. Parque de Huelin Sábado 5 de noviembre: Sabrina Romero Cuarteto . 17.00 h. Bailén-Miraflores. Bulevar José Iturbi

. 17.00 h. Bailén-Miraflores. Bulevar José Iturbi Domingo 6 de noviembre: Tino Di Geraldo Quartet . 13.00 h. Este. Auditorio Playa Virginia

. 13.00 h. Este. Auditorio Playa Virginia Domingo 6 de noviembre: Nono García Trío. 17.00 h. Cruz de Humilladero. Plazuela María Santísima de Dolores y Esperanza

Por su parte, el Abierto, patrocinado por Cervezas Alhambra y organizado por MAHOS y AEHCOS, se desarrollará del 3 al 6 de noviembre tanto en las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad como en los principales hoteles y restaurantes, en una programación que tiene como hilo conductor el legado de Jorge Pardo y el flamenco jazz. Leyendas del género como Carles Benavent, Rubem Dantas, Tino di Geraldo, Antonio Serrano o Nono García se unirán en las calles de Málaga a jóvenes valores con nuevos proyectos como el cantante y guitarrista Cristian de Moret, los flautistas Carmen Vela, Fernando Brox, Lorena Alcaraz, Alejandro Escalera o Lara Wong, los pianistas Lucía Rey, José Carra, José Mª ‘Petaca’ o Jorge Castañeda y la cantante y bailaora Sabrina Romero.

Habrá un total de 16 ubicaciones entre las que se repartirán 40 conciertos de libre acceso, entre los que destaca el ‘Escenario Cervezas Alhambra’ en la plaza de la Merced, con un aforo de 150 personas, donde se celebrarán los 7 conciertos principales de un Abierto en el que también hay programados conciertos al aire libre en las plazas del Obispo, Félix Sáenz y Carbón.

De un homenaje a David Bowie al recuerdo de la Generación Beat

Paolo Fresu abre este jueves 3 de noviembre el 36 Festival Internacional de Jazz con un proyecto que revisita el legado de David Bowie con dinámicos arreglos de todos los músicos de su sexteto y en el que la voz estará a cargo de Petra Magoni. Fresu, un trompetista polifacético de vocación vanguardista que ya visitó el Festival junto al pianista cubano Omar Sosa en su 26 edición (2012), formó la banda expresamente para este Heroes en el que honra la memoria del gran Duque Blanco, uno de los cantantes y compositores más camaleónicos y respetados del rock. Ahora acerca el proyecto a Málaga dentro de una gira patrocinada por el Istituto Italiano di Cultura.

La ecléctica y hábil pianista y compositora Hiromi Uehara tomará el relevo el viernes 4 de noviembre. La japonesa recogerá el Premio Málagajazz, que reconoce a una artista extremadamente diestra en el teclado y la escritura musical, y ofrecerá un recital en solitario que se presume energético y lleno de contrastes en el que se podrá degustar desde jazz hasta rock progresivo pasando por toques de clásica, blues o funk. El trompetista israelí Avishai Cohen será el siguiente ocupante de las tablas del Teatro Cervantes. El sábado 5 enseñará en formato de cuarteto los recovecos de Naked truth (2022), un álbum evocador que partiendo del post bop se acerca a la vanguardia, la música klezmer y la improvisación, un trabajo muy en la línea del prestigioso sello ECM donde graba.

El saxofonista y flautista Jorge Pardo celebra el 6 de noviembre el legado de su extensa trayectoria rodeado de una espectacular banda en la que reúne a algunos compañeros de viaje, una reunión que ha sido diseñada expresamente para Málaga. Carles Benavent (bajo eléctrico), Rubem Dantas (percusiones), Daniel Casares (guitarra), Antonio Serrano (armónica), Tino di Geraldo (batería), Juan José Suárez ‘Paquete’ (guitarra) y Francis Posé (contrabajo) le acompañarán en Jorge Pardo: el legado, un espectáculo que sustituye al inicialmente programado concierto de Dianne Reeves.

El lunes 7 desembarcan en Málaga Dave Holland (otro que repite tras su paso por el 31 Festival de Jazz de Málaga, en 2017), Lionel Louke, Chris Potter y Eric Harland, o lo que es lo mismo, el supergrupo Aziza, un cuarteto de ‘all stars’ que huyen de la tentación del exhibicionismo instrumental para bucear en la sabiduría y la espiritualidad de África plasmada en su disco homónimo. La conexión con el continente negro también es el eje del disco con el que regresa a la ciudad el saxofonista Kenny Garrett, a quien vimos en 2008 con la Five Peace Band de Chick Corea, John McLaughlin, Christian McBride y Vinnie Colaiuta y que volvió al edificio de Gerónimo Cuervo como líder en 2012. Garrett soplará el martes 8 su lengüeta para presentar Sounds from the ancestors, un viaje por los sonidos de sus antepasados africanos.

On the road (100 años con Jack Kerouac), una producción original y concebida en Málaga y que rescata a un mito del jazz vocal de los años sesenta, Sheila Jordan, clausura el miércoles 9 de noviembre la cita con la música sincopada, en un set en el que se llevará a casa el Premio ‘Cifu’, estatuilla que se entrega desde 2016 para honrar al mítico periodista Juan Claudio Cifuentes y a la figura más destacada del Festival Internacional de Jazz. Un puñado de los mejores músicos de jazz de la ciudad, entre los que están los saxofonistas Tete Leal y Enrique Oliver, el vibrafonista Javier Navas y el pianista José Carra, la acompañarán en esta conexión entre el bebop y la Generación Beat.