Álvaro García: «El mayor enemigo del amor es el exceso de realidad»

Álvaro García (Málaga, 1965) debutó en la novela en plena madurez vital y literaria, en 2018. Conocido y admirado por sus poemarios (avalados por premios como el Hiperión y el Loewe) además de por sus colaboraciones en prensa (fue articulista de La Opinión de Málaga), 'El tenista argentino' (Pre-Textos), su primera narración, nos descubrió a un relator empático y singular, capaz de rimar la hondura con la amenidad, y le hizo llegar a su casa el Premio de Novela Corta Ciudad de Barbastro. 'Discurso de boda' (Canto y Cuento), su segunda incursión en la novela, se publicó en plena pandemia y ahora regresa con 'Elenco' (Milenio), sobre el amor y las fabricaciones a su alrededor.

Baro López, exbailarín con prótesis en la rodilla y tan descreído como rodeado de seres amables, inicia con una joven escritora el acuerdo de inventarse juntos unos días perfectos, para alejarse de las circunstancias conyugales de ella y el recuerdo del suicidio de la primera novia de él. ¿Se puede fabricar una historia de amor? García lo tiene claro: «Todos somos un poco autores de nuestra propia vida. Lo hacemos siempre, ¿no? Llenamos el presente y el futuro a partir de una disposición al afecto, perdemos sentido si no salimos para fundirnos con algo o con alguien. No es verdad que el amor llegue cuando menos se lo espera. Nos pasamos la vida desde la infancia esperando y la disposición es tan fuerte que se puede disfrazar de coraza y de antipatía, de rechazo. Hasta el carácter más espontáneo tiene asumido que merece amor. Así se explica Tinder, que es la pura disposición, la versión digital del amor como conjetura. Mi novela parte de que el mayor enemigo del amor es el exceso de realidad. Te puedes negar a inventarte un poco tu propio amor y entonces vas listo. Hay refugios contra el exceso de realidad. Cierto grado de fantasía reorganiza y anima mucho la vida. También lo hace la moda, y no hablo solo de ropa. Nos completamos con ficciones voluntaristas».

Etapa narrativa

No sabemos si el malagueño echa de menos la poesía pero lo cierto es que se siente de lo más cómodo en esta etapa narrativa de su trayectoria (tres novelas en apenas cuatro años). Será porque, aunque pueda parecer una contradicción, los poemas no tienen por qué ser más confesionales que las novelas. «Lo han dicho expresamente novelistas, como Flaubert, Patricia Highsmith, Martin Amis y tantos otros. Con la excusa de un multi-yo, la novela expresa al final una individualidad, un yo que es siempre múltiple», explica el autor. Dice que con la novela busca «el sentimiento de libertad cuando tenemos espacio por delante. La poesía, por su fama romántica y por el hecho de que se presta a la brevedad fulminante, está obligada a quitarse bonito lenguaje práctico, de autoayuda en verso».

Pero también ha sentido esa libertad en los versos, con «una larga secuencia en verso a la que dediqué quince años publicándola por entregas como los novelistas de antes y como poetas tan queridos como Pound o Eliot». «Este verano he emprendido otra», anuncia. Así que, sí, ha echado de menos la poesía. Antes llegará una cuarta novela: «Un libro suele publicarse cuando ya hay otro, y quizá gracias a eso. Esta novela futura es la única mía en tercera persona y ocurre en Málaga en 1989».

Poemas o novelas, relatos del yo o del multi-yo, literatura, en fin, lo cierto es que Álvaro García sigue a lo suyo, quizás cada vez más con más empeño y, ¿alejado ya de la vida nocturna? «No, no es cierto que haya dejado la vida nocturna, no puedo: me pasa como a Kipling, que no podía dormirse hasta que amanecía, y a mí me ocurre igual. De adolescente escribía un libro cada noche. De joven estaba en los bares y ahora me dan las seis de la mañana viendo en casa películas o leyendo. Para bien o para mal, me he instalado en el reino de la inutilidad».