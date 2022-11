Bombazo en la Sala París 15. El escenario acaba de anunciar que ha fichado a las vacas sagradas del indie neoyorquino de comienzos del siglo XXI, Interpol, para un concierto el 25 de febrero del 2023. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 18 de noviembre en la web Miel de moscas, a partir de las 10.00 horas.

Hace unos años, los de Paul Banks eran los salvadores del indie: con pintas ultracool, un vigoroso y cristalino rock oscuro con referencias a Joy Division y The Chameleons y un ramillete de canciones redondas, las reunidas en su debut, 'Turn on the bright lights' (2002), el mundo se puso a sus pies. Pero no supieron o pudieron conquistarlo: sus siguientes trabajos, empezando por 'Antics' (2004) y terminando por 'The other side of make-believe' (el trabajo que les trae de gira), indagaron en diferentes aristas de su sonido, algunos con más fortuna que otros, pero ninguno supo elevar, siquiera mantener el nivel de popularidad de la banda. Simplemente se perdió la excitación, aunque Banks y compañía siguen al pie del cañón y creando canciones, algunas, de mérito.

Interpol se embarcará en febrero del 2023 en una potente gira española, que comprenderá San Sebastián (14), Santiago de Compostela (15), Santander (19 de febrero), Madrid (20), Barcelona (23 de febrero) y Murcia (24). Los fans de un disco que ha quedado como emblema de un tiempo y un momento, esa Nueva York de inicios del siglo XXI que reinventaba el post punk, tienen una cita ineludible en la Sala París 15.