Si pensamos en referentes musicales españoles nos puede venir unos cuantos a la cabeza, entre ellos se encuentran Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como Andy y Lucas. Tras dos décadas de éxito y 11 discos publicados, el dúo gaditano está de vuelta, después de cuatro años sin lanzar nuevo disco. Por motivo del concierto que harán el día 26 de noviembre en la inauguración del encendido navideño de calle Larios, Lucas anuncia que tocarán un adelanto de su último álbum, que verá la luz en abril de 2023, un recopilatorio de sus grandes éxitos que marcaron a una generación y continúa haciéndolo con las siguientes.

El próximo 26 de noviembre estaréis en Málaga para actuar en la inauguración del alumbrado navideño, ¿qué es lo que más te gusta de Málaga?

De Málaga todo. Málaga es una ciudad en la que siempre nos han querido muchísimo. Hemos tocado bastante veces en la feria y a la vista está que gustamos porque nos vuelven a llamar, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Aparte, yo creo que el día 26 va a ser un concierto muy sonado porque se palpa en las redes sociales y en los mensajes que recibimos de los fans. Málaga puede que tenga el alumbrado más bonito de toda Andalucía, por no decir el más bonito. Se unen todos los requisitos: Andy y Lucas, calle Larios, la inauguración del encendido de luces, un sábado a las 19.30 horas… Es la ocasión perfecta para disfrutar de una buena tarde.

Después de 20 años, ¿conservas la misma ilusión con la que empezasteis?

Incluso más. Antes no teníamos la responsabilidad que tenemos actualmente y todo lo bueno que nos viene ahora lo disfrutamos muchísimo más, como en el caso de este concierto que para nosotros es muy ilusionante. Después de 20 años, tenemos muchas ganas de seguir creciendo.

Cuando comenzasteis no teníais ni idea de lo lejos que ibais a llegar, ¿qué le dirías al Lucas de los comienzos de carrera?

¡Que no hubiera sido tan gamba en algunas cosas! Aunque de los errores se aprende. A ese jovencito le diría que disfrute al máximo de esta profesión, que a fin de cuentas también la he disfrutado, pero cada edad tiene sus cosas.

Vosotros sois conscientes del impacto que habéis tenido, ¿cómo os sentís al pensar que sois uno de los grandes ídolos españoles del panorama musical?

Es una satisfacción tremenda. Los artistas debemos tener muy claro que somos seres humanos como otro cualquiera. Al fin y al cabo, si nuestras canciones han llegado al corazón de las personas nos sentimos muy agradecidos, pero intentamos llevar una vida medianamente normal. Por ejemplo, si tenemos que ir a una hamburguesería con nombre conocido y hay mucha gente, páramos y cogemos una hamburguesa. Si luego nos piden 30 fotos, las hacemos sin problemas. Además, la gente siempre es muy educada con nosotros.

Se podría decir que no se os ha subido la fama a la cabeza.

Bueno, eso no sé si yo podría decirlo, habría que preguntarle a la gente que nos rodea, pero nosotros intentamos ser normales y mantenernos con los pies en la tierra.

“20 años en 20 canciones”. Un disco recopilatorio donde incluís vuestros grandes éxitos con la colaboración de otros artistas, ¿cómo definirías este disco?

Muy ilusionante. Es cierto que en 2023 es cuando hacemos realmente los 20 años, pero como ahora el mercado ha cambiado tenemos que sacar single por single y ya el disco lo publicaremos en abril del 2023. Como es un homenaje a nuestros seguidores, hemos reunido fotos de nuestra carrera para plasmarlas en la portada del disco. En marzo de este año sacamos una canción nueva que se llama “Me Estoy Volviendo Loco”, luego presentamos “Son De Amores”, con la colaboración de Abraham Mateo y Lérica, y en estos días hemos lanzado “En Tu Ventana”, una colaboración con Paco Candela, la canción que dedicamos a la violencia de género que está funcionando muy bien. Las anteriores también, pero los números de esta nos están asustando para bien. Justo ayer se lo comenté a Andy. ¡Mira que nuestro público no es un público digital! Pienso que es un público adulto que no utiliza las redes sociales. Aunque esta canción la puede escuchar cualquiera, no creo que sea el tipo de música que suele escuchar el público joven y digital. Si sigue así, superará los dos millones de visualizaciones en YouTube.

No obstante, se puede decir que contáis con un gran ejército de fans a vuestras espaldas, muchos de ellos jóvenes, y que habéis marcado a dos generaciones.

Sí, lo estamos notando en los conciertos. Nos hemos dado cuenta que van familias enteras, tanto mayores como pequeños, y eso es muy importante para un artista. Nosotros intentamos que nuestras canciones sean para todos los públicos. Aunque este verano hemos notado que con “Son De Amores”, al colaborar con Abraham Mateo y Lérica, hemos atraído otra vez a mucho público joven. Además, nuestros seguidores han sido padres e intentan inculcar la música de Andy y Lucas a sus hijos. Eso es algo super bonito para nosotros y esperamos seguir marcando a otras generaciones.

¿Cómo ha sido el proceso de elección de las canciones?

Complicado. Hemos alcanzado tal punto de nuestra trayectoria que cuando escuchamos los discos para elegir las canciones, decíamos: “¡Te acuerdas de esta!, ¡Uy esta otra qué buena era, eh!”. Te paras a pensar y dices: “¿Pero cuántas canciones tenemos?”. Para descartar pensamos en los números uno, pero había como unas 30 canciones. Claro que algunas son seguras, como “Mírame a la cara”, “Son De Amores” o “Tanto La Quería”. Si no las ponemos en el disco nos tiran una piedra en la cabeza. Por lo demás, ha sido bastante variado. Las canciones que hemos incluido en el disco son las que tienen que estar.

¿Por qué decidisteis contar con la colaboración de otros artistas?

Más bien, ha sido decisión de nuestro público. Nosotros íbamos a incluir solo 12 canciones y ya vamos por 23. Los compañeros a los que hemos llamado han sido todos muy amables y nos han permitido contar con un mayor número de canciones. Pienso que hemos elegido la voz que se merece cada canción y, de momento, estamos acertando.

¿Hay alguna colaboración que todavía no hayáis comunicado, pero que pueda provocar impacto en el público u os haya hecho ilusión tenerla en el disco?

No es por quedar bien, pero con que hayan participado todos los cantantes que están en el disco ya estamos súper agradecidos. Eso sí, si aparece Alejandro Sanz o David Bisbal y quiere hacer una versión de “Son De Amores” en versión pop sería fantástico, pero de momento cada colaboración que hemos hecho son artistas que admiramos y se le ha llamado con la mano en el corazón, no por compromiso. Creemos que le darán un toque fresco a la canciones y que va gustar al público, eso es lo importante.

El año pasado escuchamos una colaboración con Kiko y Shara para su canción “Puede Ser”, ¿contareis con Kiko y Shara en vuestro recopilatorio?

Sí, claro. Kiko y Shara están en la canción “De Que Me Vale”.

Por el contrario, ¿ha habido alguna colaboración que os hubiese gustado hacer, pero finalmente no se pudo?

No me quiero poner en compromiso. Teníamos una artista que ahora está pegando bastante fuerte en el panorama musical actual, pero no diré el nombre. En principio ella nos dijo que sí, pero finalmente la discográfica lo rechazó. Por nuestra parte la entendemos. No se dio el caso, pero nos hubiera gustado contar con ella en el disco.

Aparte del nuevo single “Me estoy Volviendo Loco”, ¿escucharemos otra canción que no hayamos escuchado nunca?

Sí, tenemos una con un compañero que se llama Dmiguel que está empezando y le hemos querido ayudar porque, aparte de que creemos en lo que hace, conocemos a su padre de toda la vida y nos gustaría darle la oportunidad que no me dieron a mi. La canción se llama “Pose” y creemos que puede gustar.

Este año estáis que no paráis, habéis hecho al menos 50 conciertos por toda España. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás en el escenario?

El contacto con el público. Estar delante del público es maravilloso, es la recompensa de hacer tantos kilómetros en carretera, de un sitio a otro, arrastrando el cansancio. Cuando uno se sube al escenario tiene que disfrutarlo porque si no transmites tu ilusión, las personas no se contagian. Nosotros intentamos siempre hacer un espectáculo bien cuidado. Cualquiera que te hable de mí te dirá que soy muy meticuloso. Incluso, puedo llegar a ser un borde porque pretendo hacer las cosas de forma profesional. En el trabajo, me gusta que las cosas salgan bien. Llego a unos límites de perfeccionismo que a veces tengo que relajarme porque sino me parece a mi que tendré que tomarme una pastillita para la tensión.

Sois mundialmente conocidos, ¿cuál es el país que más os ha impresionado que escuchen vuestra música?

Estados Unidos sin duda. Estuvimos hace poco y fue algo que nunca hubiésemos imaginado. Nunca pensé que Andy y Lucas tocaría en Boston. Es muy gratificante llegar a allí y ver un teatro repleto de 500 personas con un fervor tremendo cantando nuestras canciones.

Para ir acabando, me gustaría saber, ¿cuál es la canción que no te sacas de la cabeza últimamente? y ¿qué artista recomendarías?

Es muy difícil quedarme con una porque escucho mucha música variada. Suelo escuchar mucho Alejandro Sanz, Rosalía, Vanesa Martín... ¡Escucho hasta ACDC!

¿Queda Andy y Lucas para rato?

¡Claro, yo espero que sí! Nuestra amistad no va a cambiar. Estamos muy unidos y los dos nos queremos mucho. Juntos hacemos la fuerza. Los que vienen de fuera a crear toxicidad y mal ambiente tienen los minutos contados con nosotros porque nos apoyamos mucho el uno al otro, eso es muy importante para poder seguir muchos años. Si algún día uno de los dos llega con el chip cambiado habrá que tener paciencia para hacerle entrar en razón. Yo creo que podemos durar hasta que nosotros queramos.