Lionel Richie y Anastacia han confirmado su presencia en el escenario de la duodécima edición del festival de música Starlite de Marbella los días 6 y 12 de julio, respectivamente, en las que hasta la fecha son sus únicas actuaciones confirmadas en España.

Con más de 125 millones de álbumes vendidos, Lionel Richie, ídolo musical de los años 80, volverá a la Costa del Sol para interpretar algunos de sus éxitos como “Endless love”, “All night long”, “Stuck on you”, “Hello”, “Say you, say me” o “Dancing on the ceiling”.

La conocida como “la reina del soul'', Anastacia, lo hará apenas una semana después con su proyecto “I’m outta lockdown 22nd Anniversary Tour”.

Considerada una de las estrellas más brillantes de las últimas décadas, cuenta con una decena de álbumes publicados, entre los que destacan “I’m outta love”, “Left outside alone” o “One day in your life”, ha destacado este jueves la organización del evento.

El avance del cartel confirma también la actuación el 17 de agosto del ganador de la tercera edición de La Voz España, Antonio José, quien con tan solo 27 años cuenta con ocho álbumes, más de 1,3 billones de descargas, quince discos de Oro y doce de Platino.

El festival dará además la bienvenida por primera vez al guitarrista sevillano Vicente Amigo, que llenará de acordes flamencos el escenario de la Cantera de Nagüeles el sábado 19 de agosto.