Vesper, una coproducción entre Lituania, Francia y Bélgica dirigida por Kristina Buozyte y Bruno Samper, ha ganado el premio al mejor largometraje en el trigésimo segundo Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine).

Esta propuesta de ciencia ficción ambientada en un mundo postapocalíptico y muy en sintonía con la temática medioambiental del Fancine este año logra así los 9.000 euros del galardón, además del reconocimiento a la mejor fotografía.

Las tres cintas españolas a concurso también están en el palmarés, y por ejemplo Irati, la fábula vasca de Paul Urkijo, ha sido reconocida por los mejores efectos especiales, además de lograr los premios del público y de la crítica, ha informado en un comunicado el Fancine, que se clausuró anoche.

Por su parte, el premio al mejor montaje ha sido para Venus, de Jaume Balagueró, y Mantícora, de Carlos Vermut, hace doblete con los galardones al mejor guion -del propio Vermut- y al mejor actor, para Nacho Sánchez.

El mejor director del certamen ha sido el surcoreano Park Chan-wook, por su trabajo en Decision to Leave; la mejor actriz, la noruega Kristine Kujath, por su interpretación en la película Sick of myself, y la mejor banda sonora, la de la película Flux Gourmet, dirigida por el británico Peter Strickland.

En el apartado de cortometrajes, el premio en la categoría de Imagen Real ha sido para la pieza canadiense Cruise, una sátira de Sam Rudykoff sobre las llamadas fraudulentas y el mercado de trabajo de los teleoperadores.

En Animación, la obra vencedora ha sido «The Pattern», una producción húngara sin diálogos dirigida por Péter Bogyó, y el jurado ha otorgado el premio RC Service a la mejor fotografía a Beast, un proyecto del serbio Andrey Okorokov.

Además, la distinción Méliès de Plata ha recaído en la producción franco-suiza Miracasas, realizada por Raphaëlle Stollz.