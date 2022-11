Alberto Ramos: Reinar tras superar el infierno de la homofobia

La vida de Alberto Ramos sigue conmoviendo e inspirando. ¿La conocen? Este malagueño se trasladó a Suecia siendo un adolescente y vivió una auténtica pesadilla: entre los 15 y los 18 años, sufrió abusos, intimidaciones, desprecios y bullying por ser homosexual. Fue noticia en todo el país nórdico al denunciar los hechos públicamente y confesar que la dirección del centro donde estudiaba no hizo nada por protegerlo, a pesar de que siempre pidió ayuda. Pensó incluso en suicidarse; prefirió, afortunadamente, hacer 'Eighteen', un recopilatorio de poesías e ilustraciones en las que plasmó todo aquel calvario y que hoy es el poemario bestseller más leído en los institutos de España. Ahora, Alberto ha dado un paso más: ha lanzado, avalado por Espasa, 'Queen', una novela en la que ficciona aquellas vivencias en un pueblo sueco. El libro ya está cosechando importantes ventas en nuestro país.

Con 15 años un Alberto lleno de ilusiones hizo las maletas, animado por su mejor amiga -de nacionalidad sueca- para estudiar un bachillerato internacional en Södertälje (Estocolmo), una ciudad que el joven pensaba que sería cosmopolita y multicultural, y que acabó siendo un «gueto». «Quería aprender y conocer mundo. Sabía por ella y porque había estado antes en Suecia, que la gente era abierta, educada y respetaban a todo el mundo. Cuando llegué al instituto me di cuenta de que apenas había personas de nacionalidad sueca, la mayoría eran extranjeros. Desde el minuto hubo burlas y agresiones por mi aspecto», recuerda. Nunca tuvo el apoyo de sus profesores: «Me derrumbé muchas veces delante de mis profesores. Ellos sabían que había alumnos que me perseguían, me pegaban, intentaban poner a todo el mundo en mi contra, entre otras cosas. No hacían nada por mi. El orientador del centro llegó a decirme que me fuera del instituto».

Todó cambió el 30 de noviembre del 2017: la nueva directora del centro oyó su historia y denunció por primera vez los hechos ante la policía. Unos días después, al entrar al instituto, el malagueño ve que han colgado banderas LGTBI en el hall. Entusiasmado al ver que algo por fin cambia, Ramos subió una foto a su cuenta de Instagram contando todo lo que había vivido. Todos los medios se hicieron eco de su historia y el malagueño fue noticia durante semanas. Su familia se enteró entonces de todo lo sucedido y, tras acabar los estudios, Alberto regresó a Málaga, y empezó a preparar lo que acabaría siendo 'Eighteen'. Con un objetivo: «Transmitir fuerza a los lectores a través de mi experiencia; sobre todo, hacer hincapié en que la vida son etapas y que un nuevo comienzo siempre es posible». Autoeditado y disponible a través de Amazon, la potencia del testimonio a través de aquellos poemas y sus ilustraciones pronto se abrió paso entre las novedades y llegó a su público. Hoy, con 'Queen' pretende expandir más aún su mensaje.

Aunque, en realidad, él mismo es el mensaje: porque Alberto Ramos dribló el suicidio por los ataques homófobos y hoy cuenta con un impresionante currículum, con especialización en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Harvard y un máster en Estudios Religiosos y Teología por la Universidad de Gotemburgo, entre otros grados. Tiene casi más matrículas de honor (21) que años y en la actualidad cursa dos másters en dos universidades suecas: uno de Sociología de la educación joven, y otro de Literatura e historia de las ideas.