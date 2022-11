"El recibimiento de 'Libra' esta siendo mejor de lo que esperaba"

El pasado viernes se estrenó su álbum número 13, 'Libra'. ¿Está recibiendo el apoyo que esperaba?

Está siendo un poquito mejor de lo que esperaba. Han pasado tres años desde el anterior y han ocurrido muchas cosas. Tal y como están las cosas ahora mismo, es un privilegio poder grabar un disco completo y que la gente lo reciba de esta manera tan maravillosa. Porque estamos en un momento de inmediatez, la gente está muy acostumbrada a los singles...

Habrá alguna razón para haber escogido el título del disco...

Yo soy libra y me identifico mucho con mi signo. Quizás, a medida que pasa el tiempo me identifico más, me veo más rasgos característicos en mí de libra. Siempre busco el equilibrio musical, en todas las influencias y los estilos que yo soy y que están en este disco. Hay muchas historias, mucho ritmo, muchas influencias diferentes y he intentado equilibrarlo todo. También hay mucho de mí, historias personales de los últimos años... por eso 'Libra'.

¿Cuándo comenzó la aventura de este disco?

Se inició hace casi 3 años, en el momento pandémico total. Yo tenía la idea de hacer versiones, de covers, pero no lo tenía del todo claro. Empezaron a llegar canciones como Del cielo a mi corazón o Rascacielos y me enamoré de ellas, así que dije: «Venga, a empezar a formar el puzzle». Y empecé a diseñar el repertorio y a ir fraguando el disco muy poco a poco, porque en ese tiempo de pandemia no sabíamos cómo y cuando íbamos a poder lanzarlo.

Es usted una veterana en estas lides, pero seguro que seguirá encontrando retos y dificultades a la hora de levantar un proyecto así.

La mayor dificultad en este disco es encontrar el repertorio, ya que yo no soy autora de los temas. Encontrar esas canciones que sean trajes a medida, que son las que cuentan lo que yo estoy viviendo en ese momento y que son las que quiero contar no es nada fácil. Hay un trabajo detrás de mucha gente. Hay que seguir en la búsqueda hasta llegar a formar un repertorio y que sea equilibrado, que no todo sea lo mismo, que no todo sean baladas, que no todo hable de amor, que no sea repetitivo... Ésa es la máxima dificultad.

Málaga es uno de sus fortines, ¿verdad?

Justamente mañana, 23 de noviembre, firmo discos en Málaga en FNAC del Centro Comercial Larios. También el próximo concierto que tengo es en Málaga, el 3 de diciembre, en el Teatro Cervantes, aunque llevan meses las entradas agotadas... Es una cita muy importante para mí. Ya hace tiempo que no estoy en Málaga y tengo muchas ganas de que sea en el Teatro Cervantes. Además, el primer single del disco, Que hablen de mí, es muy malagueño: grabamos el videoclip en el Jardín Botánico de Málaga.