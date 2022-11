Remedios Zafra, Pedro Okña y Niño de Elche revisan el álbum 'The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars' de David Bowie, del que se cumplen 50 años, con tres monólogos escritos para la octava edición del ciclo 'Anverso/Reverso' del Teatro Echegaray de Málaga.

El teatro abre sus puertas entre el 1 y el 14 de diciembre para llevar a cabo seis funciones de entrada libre con las que se conmemorará este trabajo discográfico, "uno de los más importantes de la historia del pop rock, que trascendió lo estrictamente musical con claras aspiraciones escénicas que bebían de los elementos propios del vodevil británico", han señalado desde el Echegaray a través de un comunicado. Así, los días 1 y 12 de diciembre Marina G. Devesa interpretará 'Ziggy, Ziggy' de Remedios Zafra, mientras que los días 2 y 3 Marity Manzanera hará lo propio con '(No es) fácil' de Okña. El cierre de esta edición del ciclo tendrá lugar los días 13 y 14 de la mano de Juan Antonio Hidalgo, quien estará al frente del monólogo 'Transparental' de Niño de Elche. La entrada a todos los pases se llevará a cabo mediante invitación hasta completar aforo y podrán obtenerse en las taquillas y en Internet desde este miércoles 30 de noviembre. Todas las funciones comenzarán a las 18.00 horas y en una de las representaciones los asistentes podrán charlar con los autores e intérpretes. De esta forma, Remedios Zafra y Marina G. Devesa se quedarán al finalizar el pase del día 12. Pedro Okña y Marity Manzanera harán lo mismo tras la función del día 3 y Niño de Elche y Juan Antonio Hidalgo el día 14. Tal y como viene siendo tradición, los tres monólogos podrán verse conjuntamente en el 40 Festival de Teatro de Málaga el lunes 9 de enero, también en el Echegaray y por invitación. Por otro lado, desde el teatro han recordado que 'Anverso/Reverso' es un ciclo de monólogos en formato micro en el que se trabaja con un autor u obra de referencia, el anverso, que se reinterpreta y dota de un nuevo significado gracias a la visión de creadores contemporáneos de cualquier disciplina, el reverso. Tras dos primeras ediciones enfocado a reinterpretar la obra de Cervantes y Shakespeare, el ciclo, coordinado por la gestora cultural Cristina Consuegra, ha rendido homenaje a Gloria Fuertes, Ingmar Bergman, la película 'Easy rider', Woody Allen y la 'Divinia comedia'. En este caso, Remedios Zafra, Pedro Okña y Niño de Elche se han internado en una referencia clave en la música, el primer trabajo conceptual de Bowie. En su disco, el artista "reflexiona sobre la experiencia de la locura, los límites de la salud mental y plantea un juego inequívoco entre lo subjetivo y los roles sociales de la segunda mitad del siglo XX". Así nace el personaje sobre el que se apoya la historia, Ziggy Stardust, "alteridad de uno de los creadores totales del siglo pasado", han añadido.