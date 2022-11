«La literatura no está en el campo ni de la verdad ni de la mentira»

¿Cómo calificaría Existiríamos el amor?

Es la historia de cinco amigos mayores que comparten piso, es la construcción de un piso como un espacio. Hace poco, una persona en Santander me dijo una frase que lo resumía muy bien: «Mar es trinchera». El refugio al mismo tiempo es un sitio desde donde combatir.

¿Cómo surge el singular título de la obra?

Es una forma de distorsionar el lenguaje, parte de lo que hacemos cuando escribimos. La idea es que podríamos vivir de otra forma si nos dejaran, no es cuestión de que no se pueda vivir de otra manera o de que haya que irse a un lugar remoto o utópico.

El tema del trabajo posee una importancia capital. ¿Tiene más vigencia la obra en este momento en el que son tan debatidos asuntos relacionados con él?

Me parece llamativo que durante tanto tiempo haya estado ausente de la narrativa. El trabajo es más de un tercio de nuestra vida y lo raro es que esté excluido. Es buena señal que ahora empiece a estar más presente, pero debería estarlo mucho más.

¿La novela actual tiende a tratar temas más vinculados a la cotidianidad y el día a día?

La diferencia no está tanto entre si es el día a día o no, sino en la parte del día a día que se elige. La novela tiende a lo extraordinario, a la vida interior, elude relacionar las circunstancias materiales de los personajes con lo que piensan y sienten. Por suerte, hay cada vez más excepciones.

¿Qué tal la salud de la novela española?

Me llevo constantemente sorpresas muy gratas que no tienen que ver a lo mejor con lo que más se publicita. Hay mucho talento y muchas ganas, lo que no siempre hay es tiempo. La gente joven lo tiene más difícil por las circunstancias.

¿Tiene predilección por algún género novelístico?

No me gustan solo las novelas parecidas a las que yo escribo. Por ejemplo, las novelas de Paco Ignacio Taibo II no tienen nada que ver con lo que yo escribo, pero me gustan muchísimo. Me interesan las novelas que no engañan, no estoy de acuerdo con la idea de Vargas Llosa de que la literatura sea la verdad de las mentiras. La literatura no está en el campo ni de la verdad ni de la mentira. Es ficción, pero se puede hacer bien o mal, y me gusta la ficción que se atiene a unas reglas y que argumenta sus ideas.

León Tolstói y Fiódor Dostoievski son dos de sus referentes literarios. ¿Por qué?

En parte porque me formé con ellos. Tolstói es un maestro. Lo empecé a leer cuando ya quería escribir. Es tan bueno... Creo que no hay un escritor mejor que él, no hay alguien que lo haya superado desde su época hasta hoy.

Ha participado en la creación de guiones cinematográficos. ¿Percibe una gran diferencia entre escribir una novela y un guion?

Sí, hay ventajas e inconvenientes. La novela tiene la ventaja de que no hay interferencias y el inconveniente de la soledad. En el guion lo atractivo es que hay intercambios, discusiones... Se aprende mucho.