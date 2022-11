«Nunca perdí las ganas de tocar pero en más de un concierto estaba cansado del escenario»

Tras nueve meses de parón para desconectar, parece que ha hecho todo lo contrario: le han operado de una hernia inguinal y se ha quemado su casa. ¿Tenía ganas de volver? ¿Qué es lo que más ha echado de menos?

La verdad es que sí. Llevaba muchísimos años con un nivel de curro excesivo y estaba deseando parar. No por tanto tiempo, pero sí quería desconectar un poco del escenario y de la parte más chunga de esta profesión como estar fuera de tu casa. Lo necesitaba, pero ¡nueve meses son muchos! Sobre el tercer mes de descanso ya estaba echando de menos los conciertos.

¿Qué ha estado haciendo en estos meses?

He aprovechado para grabar el disquito [Cosas de los vivientes] y ha sido una experiencia muy guay porque, por fin, me he podido tomar todo el tiempo del mundo en el estudio. No suelo tardar tanto en grabar un disco, un par de meses más o menos, pero esta vez he tenido la tranquilidad de no tener conciertos o entrevistas. Me dediqué completamente a él. Aunque también he intentado hacer una cosa que me cuesta mucho: aburrirme un poco. He aprovechado los meses de parón para aprender papiroflexia... Fuera bromas, aproveché para ver series, cocinar, hacer deporte y estar con mi pareja y amigos.

Presentará 'Cosas de los vivientes' en el Teatro Cervantes en abril. Una cita especial, ¿no?

En realidad sólo me he subido una vez a las tablas del Cervantes con un concierto mío y fue el año pasado, cuando toqué la última vez en Málaga. El Teatro Cervantes es un icono cultural de la ciudad, por h o por b no había tocado ahí y me hacía mucha ilusión. Además, ¡es muy bonito! Mientras cantaba veía esa estructura con los palcos tan bonitos y lo recuerdo con mucha emoción.

Por cierto, vendió en horas todas las entradas para los dos recitales y ha tenido que añadir un par de fechas...

¡Imagínate la alegría de sacar dos fechas y que sean las primeras que se agotan! Está claro que es uno de los conciertos que más ilusión me hace de la gira. Partiendo de la base de que me gusta tocar en Málaga por razones obvias, en los conciertos se mezcla, por una parte, la gente que me admira y escucha mis canciones y, por otra, mi familia y amigos. Se nota mucho esa energía en el ambiente, noto un cariño especial.

Según lo que hemos podido escuchar hasta ahora de su próximo disco, ¿puede ser que este sea su trabajo más personal hasta la fecha?

No lo sé, yo creo que todo lo que hago es personal. En general, suelo dejarme el corazón en las canciones y hablar de mí con sinceridad. No concibo mis discos como una obra en sí. Siempre intento hacer una selección para que el disco tenga cierta unidad, pero para mí es una colección de canciones. En este caso tenía cerca de 30 canciones nuevas cuando me puse a grabar, pero en el disco van a ser 14. Por ejemplo, Autorretrato es una canción que directamente habla de mí; de mis defectos, de hecho. Ésta sí te diría que es una de las más personales que he hecho. También la última que he lanzado, No se dice suerte, donde hablo de lo que no se ve del mundo de la música, los viajes o la soledad. Luego, hay otras que son quizás menos personales, más divertidas y con juegos de palabras. Hay un poco de todo, pero sí que me he abierto con algunas canciones.

¿Es difícil componer una canción sobre usted para que la escuche todo el mundo?

En general, soy bastante bocachancla. En mi vida cotidiana soy una persona transparente. Cuando compongo no pienso que esa canción la vayan a escuchar tantas personas. Me resultaría mucho más difícil o casi imposible. A día de hoy, que soy más conocido, habrá miles de personas en el mundo que la van a escuchar. Lo que pienso es en hacer una canción para cantársela a mis amigos y a mi novia y no me preocupo.