Eduardo Sarabia: raíces y viajes para la esperanza desde el CAC

Eduardo Sarabia (Los Ángeles, 1976) comenzó a pintar a cortísima edad, a los 5 años: «Empecé a ganar premios y becas desde los 8 años, a los 12 conseguí una beca para estudiar en la Unión Soviética. Cuando regresé de ese viaje, le comenté a mis papás que si pudiese pintar toda mi vida sería muy feliz. Y eso marcó una pauta en mi vida. Crecí en el este de Los Ángeles y estar ocupado con la pintura me ayudó a no meterme en problemas con mis amigos, evadir un poquito la vida de pandilla… la pintura fue algo que me salvó la vida y me dio un sueño que podía seguir», comentó en una entrevista reciente. Ahora, el CAC Málaga nos invita a conocer su obra a través de 'Tú eres otro yo', «una invitación a la reflexión sobre el cambio como energía vital y la apertura al futuro a través de elementos que conectan con diferentes culturas y naciones»; 30 dibujos de acrílico sobre papel y una intervención mural en el espacio central del antiguo Mercado de Mayoristas.

Sarabia se considera artista, creador, lejos de especializaciones, porque se expresa mediante disciplinas como la cerámica, la restauración y la videocreación, entre otras. Su obra, eso sí, busca «contar historias muy específicas» de dónde es y de dónde vive, de la vida cultural entre Estados Unidos y México (donde ahora reside) y «compartir experiencias» con personas de otras generaciones que no sean de mi círculo pero que «han vivido o están viviendo lo mismo» para, como asegura, «dar esperanza de que las cosas son posibles». Su visión artística y vital es personal, íntima pero profundamente comunitaria: durante la pandemia, ante la falta de trabajo y encargos para muchos artistas jóvenes el angelino decidió emplearlos para poder terminar la tarea que él tenía atrasada en su taller. CAC Málaga En el CAC Sarabia, que expone por primera vez en un museo europeo, ha realizado una intervención mural de más de 300 metros cuadrados, que ha poblado de enredaderas los muros del antiguo Mercado de Mayoristas y que alberga una treintena de dibujos creados ex profeso para la muestra. Con todo ello, dice, quiere lanzar un mensaje de esperanza en el futuro que se avecina. Sarabia explicó ayer, en la presentación de 'Tú eres otro yo', que quiso pintar enredaderas por ser «algo muy típico» de su Los Ángeles natal y traerle «muchos recuerdos» del lugar donde creció. Por cierto, el artista empleó unos diez días para elaborarlas. En los dibujos «están las raíces, pero también los viajes» que ha hecho a lo largo de su vida. Realizados a lo largo de este año, «saliendo de la pandemia», pretendía hacer una «reflexión» sobre el lugar en el que se encuentra y expresar «lo que realmente quiere». El comisario de la exposición, Fernando Francés, ha resaltado de la obra de Sarabia «cómo plantea asuntos de su entorno de una forma para nada agresiva, sino con sutiles miradas a las enfermedades de ese entorno», con lo que muestra que «lo incómodo se puede plantear desde un aspecto poético». Para Francés, en las obras del estadounidense de raíces mexicanas «siempre hay una referencia a lo que acontece en su territorio social, como la droga, la política, la economía o la violencia», además de «un viaje al interior que hay que descubrir».