"¿El mayor logro de mi carrera? Poder seguir dedicándome a esto"

Versatilidad es la palabra que mejor define a Angy Fernández, quien desde 2007 no ha parado de trabajar ni de mostrar al mundo su talento y pasión por cantar y actuar, por interpretar. Su última parada es en Málaga, concretamente en el Teatro del Soho-CaixaBank, con el musical Godspell, producido por Antonio Banderas y Emilio Aragón, en el que interpreta un personaje con el que comparte el nombre y la esencia.

Para hablar de sus inicios nos remontamos a tu primera aparición pública en Factor X, ¿Cómo era esa Angy que se presentó a este concurso, sin saber todo lo que esperaba?

Yo era una adolescente a la que no le gustaba estudiar, que no sabía qué hacer de mayor y que creía que cantar y ser actriz no sería una profesión... Hasta que de repente vi el cásting por la tele y quise probar suerte, pero sin ninguna expectativa. Simplemente me dejé llevar y aquí estoy.

Y echando la vista atrás a esa época, ¿cómo siente que ha evolucionado?

Todas las cosas que he hecho me han hecho crecer como actriz y cantante, pero nunca acabas de aprender. Diría que he pasado por cosas muy malas y muy buenas, pero tengo claro que éste es mi camino y quiero seguir creciendo y luchando.

«He pasado por cosas muy malas y muy buenas, pero tengo claro que éste es mi camino, y quiero seguir creciendo»

De toda su trayectoria, si tuviese que remarcar algo, ¿cuál considera que es su mayor logro?

Mi mayor logro ha sido mantenerme. Esta profesión de repente te da cosas buenas que hacen que tengas mucho éxito y sales y crees que te vas a comer el mundo, pero no es así. Aunque haya habido temporadas que no haya trabajado tanto, siempre me he ido manteniendo y eso es a lo que aspiro, a seguir así. Mi mayor éxito es seguir dedicándome a esto.

La hemos visto desenvolverse tanto detrás de una pantalla como subida a un escenario. Pero, si tuviese que escoger solo una, ¿prefiere la televisión o el escenario?

El teatro es duro y más cuando es musical, que es muy cansado físicamente, pero ahora mismo me quedo con el teatro. Es una experiencia increíble subirte cada día, ver que hay gente viéndote y que lo das todo desde lo más profundo.

Ya son numerosos los personajes los que ha interpretado en su carrera. ¿Cómo es su proceso de preparar un personaje y meterse en el papel?

Siempre haciendo caso a lo que quiere el director, pero intentando aportar lo mejor de mí y lo que llevo dentro a cada personaje. Cuando te enfrentas a un nuevo personaje quieres hacerlo bien y siempre hay dudas, pero intento confiar en mí y fluir y escuchar mucho a mis compañeros y al director.

«Me siento en una etapa de transformación y de aprendizaje, y eso es Godspell: enseñar a amar, a escuchar al otro…»

Ahora mismo forma parte del musical Godspell. ¿Cómo definiría este musical?

Es un musical para pasárselo bien, es alegría, amor, diversión y aprendizaje. No paro de decir la palabra aprender porque es lo que siento ahora mismo en mi camino y lo que me ha dado Godspell. Me siento en una etapa de transformación y de aprendizaje, y creo que eso es Godspell: enseñar a la gente a amar, a empatizar, a escuchar al otro… Ése es el mensaje que queremos transmitir.

¿Qué cree que tiene este espectáculo que pueda gustar al público, con qué se pueden quedar cuando salen del teatro?

Sobre todo la comunión que hacemos entre todos. Estamos todo el rato todos en el escenario jugando, escuchando las parábolas de Jesús… No hace falta ser creyente para entender lo que nos está diciendo Jesús, hay muchas cosas que se aplican al día a día y nosotros lo que hacemos es interpretarlas y abstraernos del mundo real. Creo que la gente entra con nosotros al teatro y se siente dentro del juego y de la comunidad, y esto es bueno para olvidarse de los problemas del exterior.

Su personaje se llama Angy también. ¿Se inspiraron en usted para crearlo o ha sido usted la que ha creado el personaje con su propia esencia?

Al principio teníamos los nombres del cast original de Broadway, pero los personajes se llamaban como los propios actores y Emilio Aragón propuso que los personajes se llamaran como nosotros mismos. Al final somos actores, pero nuestro personaje está basado un poco en la personalidad de cada uno.

¿A qué retos se enfrenta a la hora de formar parte de un musical como este?

Vocalmente es lo más difícil que he hecho nunca, aquí se canta mucho. Cantamos todos los coros, nos movemos, bailamos… La primera vez que escuchamos todos los temas juntos pensamos que cómo íbamos a hacer eso, porque siempre existe ese miedo. Es una carrera de fondo, pero al final lo haces, lo que hay que hacer es mentalizarse y no agobiarse y cuidarse para poder cantar mejor.